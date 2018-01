tecnologia

I colossi della Silicon Valley pronti a spazzare via il JPEG

Google, Mozilla, Nvidia, AMD, Facebook, Netflix, Microsoft e molte altre aziende della Silicon Valley, stanno sviluppando un nuovo formato che punta a soppiantare il JPEG.

24/01/2018

Google, Mozilla, Nvidia, AMD, Facebook, Netflix, Microsoft e molte altre aziende della Silicon Valley, che fanno parte della Alliance for Open Media, stanno sviluppando un nuovo formato che punta a soppiantare il JPEG. Pare che il laboratorio faccia il 15% meglio persino del nuovo HEIC di Apple - accreditato di ridurre le dimensioni del 50% rispetto al JPEG.

Tim Terriberry, responsabile Mozilla del progetto, ha spiegato che il vecchio JPEG ormai mostra il fianco. Il tema non è solo quello delle dimensioni dei file ma anche la mancanza di supporto a un ampio spettro di toni chiari e scuri, la cromia limitata e la difficoltà di gestione di elementi grafici come testi e loghi. Sotto il profilo tecnologico poi bisogna considerare anche l'impossibilità di gestire panoramiche, live photo, gli scatti continui e i dati delle scene 3D. Alliance for Open Media ha trovato nella tecnologia di compressione video AV1 - da cui deriva il formato fotografico su cui stanno lavorando - un potenziale candidato per il successo, soprattutto perché non è soggetto a licenze di brevetto.

Per Netflix, Amazon, Hulu, Facebook e tutte le altre piattaforme streaming sarebbe un colpaccio se si affermasse. Anche perché una delle debolezze del principale concorrente HEIC - basato a sua volta su HEVC (H.265) - è che non solo richiede investimenti licenziatari ma non ha ancora convinto i colossi dell'hardware. Alliance for Open Media invece può contare sul supporto di Intel, Nvidia, AMD e ARM.Integrare un acceleratore hardware compatibile con AV1 sarebbe piuttosto semplice, ma a questo punto il tema è di carattere strategico. Google dovrebbe mettere da parte il suo WebP, che è stato introdotto nel 2010 per velocizzare il caricamento delle pagine e ha convinto eBay, Alibaba, Yahoo e altri colossi ma non tanto gli sviluppatori di browser.

Fonte: www.tomshw.it

