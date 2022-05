attacchi cyber

I maggiori rischi per le imprese mentre continua la ripresa dalla Pandemia

Il digitale e la connessione diffusa sono due aspetti imprescindibili per gran parte dei settori di business e ciò comporta dei rischi attribuibili all'esposizione informatica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2022 - 17:01:25 Letto 817 volte

Il cambiamento è oggigiorno l’unica costante per le imprese. La rivoluzione digitale e i recenti accadimenti socio-sanitari hanno per sempre cambiato le regole del gioco, a livello globale. Gli imprenditori e le aziende devono affrontare tale mutevole scenario, tutelando il proprio business.

Non ci sono altre strade: bisogna sapersi adattare e mettere in atto le migliori strategie di prevenzione del rischio aziendale. Senza abbassare la guardia! Ma quali sono le principali insidie dalle quali guardarsi, anche adesso che la ripresa post Pandemia viaggia a ritmi spediti in gran parte del mondo? Le vediamo nel dettaglio.

Misure di difesa in un mondo sempre più connesso

L’entusiasmo per la ripresa a pieno ritmo delle attività economico-produttive non deve far calare l’attenzione per le buone pratiche di sicurezza. In particolare, il digitale e la connessione diffusa sono due aspetti imprescindibili per gran parte dei settori di business e ciò comporta dei rischi attribuibili all’esposizione informatica.

Le probabilità di incidenti imputabili ad attacchi cyber di vario genere sono notevolmente aumentate negli ultimi anni e restare immobili, senza prendere misure preventive, può essere molto nocivo. Cosa fare? Innanzitutto, proteggi la tua connessione con gli strumenti più efficaci al momento disponibili.

A cominciare dalla Virtual Private Network (VPN), un sistema di connessione basato sul sistema crittografico che ti permette di proteggere la tua navigazione e la tua privacy online. In pratica, la rete privata virtuale ha due potenti frecce al proprio arco:

Cambio IP = basata su una rete di decine e decine di server in remoto, la VPN ti consente di sceglierne uno utilizzando un IP diverso da quello del tuo device. Le informazioni relative alla navigazione restano private, anche per il tuo ISP (Internet Service Provide).

= basata su una rete di decine e decine di server in remoto, la VPN ti consente di sceglierne uno utilizzando un IP diverso da quello del tuo device. Le informazioni relative alla navigazione restano private, anche per il tuo ISP (Internet Service Provide). Crittografia = il tunnel crittografato è una strada di connessione protetta che mette al sicuro i dati scambiati durante la connessione.

In sintesi, i dati aziendali e dei clienti sono protetti da eventuali attacchi hacker. In questo modo, con il supporto di un buon antivirus contro eventuali malware, alzerai di molto il livello di sicurezza informatica per il tuo business. Un’azione di prevenzione è necessaria soprattutto adesso che il lavoro si svolge, per imprenditori e dipendenti, in grande misura da remoto (come dimostrano i dati relativi alla crescita dello Smart Working in Italia). Connettersi da casa o in mobilità in modo sicuro è indispensabile per ridurre i rischi.

Le nuove dinamiche del business a sostegno della ripresa

Fra i rischi maggiori collegati alla ripresa c’è anche quello che le dinamiche politiche non siano adeguate alle reali esigenze del business. Il bisogno di misure di supporto da parte delle istituzioni è sottolineato a gran voce dalle aziende italiane e non soltanto. A livello nazionale, il PNRR (acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) si colloca in un contesto di fondi europei e si articola in diversi progetti atti a dare la spinta necessaria per supportare imprenditori, aziende e anche il tessuto socio-culturale.

Qui di seguito, in ordine di allocazione delle risorse, i principali progetti finanziati dal PNRR:

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.

Rivoluzione verde e transizione ecologica.

Infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Istruzione e ricerca.

Inclusione e sociale.

Salute.

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!