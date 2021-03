smartphone e trading online

I migliori smartphone per fare trading online

Quali sono i migliori dispositivi mobili per fare trading sul mercato forex? Ecco un elenco di smartphone da tenere a mente!

17/03/2021

Il tasso di penetrazione dei dispositivi mobili è aumentato esponenzialmente in tutto il mondo negli ultimi tempi, raggiungendo un impressionante 87% solo nel marzo 2020.

Questa tendenza ha influenzato una serie di attività, compreso il trading finanziario. Più specificamente, si stima che un numero crescente di investitori ora elabori almeno il 50% delle loro operazioni tramite un dispositivo mobile, con questo numero che probabilmente aumenterà ulteriormente nel breve e medio termine.

Samsung Galaxy S10 (o Plus)

Per quelli di voi che amano il sistema operativo Android, i telefoni Samsung Galaxy S10 (o Pro) offrono probabilmente il miglior valore dal punto di vista del trading mobile.

C'è anche una buona ragione: con l'impressionante display da 6,1 pollici del dispositivo che fornisce lo spazio ideale su cui visualizzare grafici personalizzabili e potenziali set di dati complessi in tempo reale. Ciò è particolarmente utile quando si investe e ci si impegna nel trading di CFD, poiché sarà necessario rivedere rapidamente vari set di dati per prendere una decisione informata.

Questo dispositivo vanta anche una batteria incredibilmente resistente, mentre l'inclusione di 8 GB di RAM contribuisce a un'esperienza browser senza interruzioni e dovrebbe consentirti di fare trading senza problemi.

Naturalmente, questo telefono ha un prezzo importante, ma dovrebbe essere considerato un investimento utile quando si fa trading sui mercati finanziari ovunque tu sia.

Huawei P30

Per quelli di voi che vogliono fare trading sul forex ma continuano a operare con un budget relativamente modesto, dovreste considerare l'acquisto di Huawei P30.

Costando in media ben meno di € 500, questo dispositivo è quasi la metà del prezzo del Samsung S10 e di telefoni simili ma, nonostante ciò, non compromette le prestazioni generali.

Ciò è particolarmente vero quando si investe nel modello da 128 GB, che viene fornito con ben 6 GB di RAM e una batteria a lunga durata.

In definitiva, questo potente smartphone è l'ultimo di una lunga serie di telefoni impressionanti del marchio Huawei e una opzione che alla fine potrebbe offrire il miglior rapporto qualità-prezzo.

OnePlus 7T Pro

Rilasciato nel 2019, OnePlus 7T Pro è un altro telefono che offre un valore eccezionale, anche se manca dello sfarzo e del glamour dei telefoni Samsung e Apple di fascia alta.

È sicuramente una scelta eccellente per i trader di forex, con il suo display da 6,6’’ uno dei più grandi sul mercato e in grado di fornire un'esperienza di navigazione senza interruzioni durante l'esplorazione di vari mercati.

Oltre a ciò, c’è una durata della batteria superiore. Questo telefono OnePlus dispone di una RAM variabile tra sei e 12 GB, rendendolo una scelta incredibilmente efficiente e consentendo di adattare il modello a seconda del livello di attività di trading.

Consigliamo vivamente di considerare questo smaprthone come uno strumento adeguato per un aspirante trader forex, in particolare se stai iniziando con piccoli investimenti e vuoi spendere il meno possibile.

