I videogiochi continuano a crescere. Anche in Italia trend in ascesa

Il mercato dei videogiochi in Italia continua a crescere a ritmo sostenuto, stando al rapporto stilato da AESVI (Associazione Editori Software Videoludico Italiana)...

Oltre un miliardo di euro, lo scorso anno, è finito nei videogiochi, soprattutto app. Anche nel nostro Paese il trend è positivo. Il mercato dei videogiochi, infatti, in Italia continua a crescere a ritmo sostenuto, stando al rapporto stilato da AESVI (Associazione Editori Software Videoludico Italiana) sullo stato dell’industria videoludica.

Proprio come ogni anno, l’associazione di categoria degli sviluppatori ed editori italiani ha rivelato i dati sui consumi degli italiani in ambito videoludico. I dati a cui ci riferiamo riguardano il 2017 e confermano la tendenza positiva già presente negli anni scorsi.

Il giro d’affari, che è di circa 1,5 miliardi di euro, si divide così: 333 milioni sono stati destinati all’acquisto di nuove console, 94 milioni a quello degli accessori. Del miliardo speso per i videogiochi, solo 370 milioni sono andati a finire nell’acquisto di un supporto fisico; i milioni restanti, 294, sono stati spesi in download digitali per console e PC e ben 385 in app.

Come è sempre più evidente, infatti, gli italiani (allineati al resto del mondo) preferiscono giocare online. Anche per quanto riguarda i giochi d’azzardo si preferisce scegliere i casino online, in cui si possono trovare tutti i giochi dei casino normali ma sul web. I giocatori online sono in perenne aumento, soprattutto perché grazie alle licenze AAMS è sempre più sicuro giocare, anche con denaro, nei casino direttamente dal proprio device. Anche le console più moderne, d’altro canto, permettono di giocare in streaming, senza occupare fisicamente spazio nell’hard disk.

La spesa per l’acquisto di console è in aumento, anche se sono ancora pochi gli utenti che giocano connessi in rete. Passando ai videogiochi più venduti, i tre titoli per console sul podio sono l’immancabile Fifa 18, Call of Duty: World War II e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, un remake del gioco originale. Per PC, invece, stravincono The Sims 4 e Overwatch, mentre al terzo posto troviamo sempre Call of Duty: World War II.

Ma chi sono i giocatori italiani? L’identikit resta pressoché simile a quello dell’anno scorso: il videogiocatore italiano ha tra i 25 e i 34 anni e tra i 35 e i 44. Le donne sono quasi la metà. “I risultati del 2017 sono molto soddisfacenti. Il mercato è in perfetta salute e in continua evoluzione e soprattutto è lo specchio di un'industria solida e con grandi prospettive di sviluppo” ha affermato Paolo Chisari, presidente AESVI. “Il nostro pubblico diventa sempre più ampio perché il videogioco è l'intrattenimento per eccellenza del nostro tempo e perché è sempre più spesso utilizzato anche in famiglia come momento di condivisione tra genitori e figli”.

