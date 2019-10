App IO

Il Comune di Palermo aderisce al progetto nazionale dell'App ''IO''

Palermo ha avviato il processo di ''transizione'' alla modalitą digitale aderendo al progetto nazionale dell'App ''IO''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/10/2019 - 15:33:10 Letto 344 volte

Il Comune di Palermo ha avviato il processo di “transizione” alla modalità digitale, secondo le indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Piano triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, curato a livello nazionale dall’Agenzia per l’Italia Digitale.



Il Piano per l’Informatica rappresenta la guida nazionale per tutte le Pubbliche Amministrazioni necessaria a permettere l’erogazione ai cittadini dei servizi pubblici in modalità digitale, fornendo l’opportunità di fare fruire tali servizi sia dai pc che dai dispositivi mobili.



L’accesso a internet continua a registrare un andamento sempre più crescente da parte dei dispositivi mobili rispetto al pc, ed è in questo contesto che il TEAM Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che supporta le Pubbliche Amministrazioni nella digitalizzazione dei servizi, ha realizzato un'applicazione nazionale per smartphone e tablet dalla quale si possono cominciare a fruire i servizi digitali proprio dai dispositivi in mobilità.



L’App che prende il nome di “IO”, proprio per dare importanza alla singola persona, oggi è stata resa disponibile ad alcune Amministrazioni che si sono candidate alla sperimentazione nazionale.



L’App IO, in ottemperanza all’art. 64 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, rappresenta un unico punto di accesso nazionale ai servizi erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni (centrali e locali), e nel tempo ospiterà un numero sempre più crescente di servizi, con l'obiettivo di ridurre, per il cittadino, la ricerca e visita dei singoli portali degli enti.



Il comune di Palermo, grazie al supporto tecnologico della Società in house per i servizi informatici SISPI SpA, ha già aderito alle piattaforme nazionali:

dei pagamenti elettronici alle Pubbliche Amministrazioni, PagoPA,

di identificazione digitale del cittadino per l’accesso ai servizi online, SPID,

dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR.



Coerentemente con il percorso avviato di adesione alle piattaforme nazionali per l’erogazione dei servizi locali in modalità totalmente digitale, l’Amministrazione ora si appresta, ad aderire alla sperimentazione dell’App nazionale “IO”.



In una prima fase della sperimentazione, l’Applicazione permetterà ai cittadini di Palermo che la scaricano, di essere aggiornati su alcune importanti scadenze. La “messaggistica” personalizzata sugli eventi riferiti al codice fiscale della persona caratterizza la prima fase di uso dell’app, e con il tempo verranno agganciati sempre più servizi, in maniera tale che i cittadini, oltre al portale dei servizi online fruibile da pc, possono avere la possibilità di fruirli in mobilità sul proprio smartphone.



I cittadini che intendono scaricare l’app possono cliccare qui per seguire le indicazioni, e dovranno essere già dotati di identità digitale SPID fornita oggi da 9 aziende accreditate presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.

La transizione alla modalità digitale rappresenta, oggi, una priorità dell’Amministrazione comunale per fornire ai cittadini una qualità della vita quotidiana sempre migliore. I nuovi servizi digitali saranno progettati e realizzati con l’obiettivo di fornire al cittadino servizi soprattutto in mobilità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!