Il piacere femminile si può misurare con l’orgasmometro

E' possibile misurare il piacere sessuale femminile ma in modo soggettivo

Un gruppo di ricercatori italiani, guidati dal Prof. Jannini, endocrinologo e sessuologo presso l’università di Roma Tor Vergata ha pubblicato sulla prestigiosa rivista Plos One, uno studio da cui si evince che è possibile misurare il piacere sessuale femminile ma in modo soggettivo. L’orgasmo femminile è considerato da sempre un vero e proprio mistero, mentre negli uomini il piacere è sempre intenso, nelle donne è poliedrico e quindi con moltissime sfaccettature diverse. Ciononostante l’orgasmo femminile si può misurare con l’orgasmometro.

L’orgasmometro è stato messo a punto grazie ad un test anonimo reso disponibile sul web, in cui le donne si sono raccontate apertamente e senza filtri. La struttura è stata creata copiando i questionari utilizzati per misurare l’intensità del dolore.

La prima parte della ricerca ha coinvolto 526 donne che liberamente e senza alcun pudore hanno permesso di entrare in questo mondo ancora così avvolto dal mistero.

Per prima cosa si è scoperto che l’intensità del piacere aumenta con l’età, visto che nel campione ( che comprendeva soggetti fra i 19 e i 35 anni ) gli orgasmi più forti venivano raggiunti con l’aumentare degli anni.

Avere una relazione stabile sembra non è rilevante, invece uno dei fattori discriminanti nel raggiungere l’acme è la masturbazione. I dati mostrano che più l’autoerotismo è frequente, maggiore è l’intensità dell’orgasmo. Il motivo? Questa pratica consente alle donne di conoscere meglio il proprio corpo e, da un punto di vista fisico, di allenarlo al piacere.

L’esperienza che consente alle donne di imparare a cogliere i segnali lanciati dal corpo, a seguirli e a lasciarsi andare, capendo quando è il momento di perdere il controllo per provare orgasmi intensi e forti, è un ulteriore requisito importante per affinare il climax. . “L’uomo lo raggiunge quasi in ogni condizione, per le donne invece è meno scontato” così ha spiegato il professor Jannini.

