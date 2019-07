astronomia

Il siciliano Parmitano torna nello spazio

L'astronauta siciliano Luca Parmitano è pronto per il lancio spaziale.

20/07/2019

Luca Parmitano è pronto per il lancio: nella base di Baikonur (Kazakhstan) dalla quale la partenza è prevista alle 18,28 italiane, Astroluca ha lasciato intorno alle 13 l'hotel dei cosmonauti per raggiunge l'edificio in cui l'equipaggio farà gli ultimi controlli medici e indosserà le tute. "Prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive - la mente è focalizzata", ha scritto l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

AstroLuca torna per la seconda volta nello spazio con una missione che sa di futuro a partire dal suo nome, Beyond (Oltre), e che guarda molto lontano, verso la Luna e Marte. «Sono un astronauta e ho ancora molti anni da dedicare alla mia attività. Credo che non ci sia nulla di male a sognare di andare sulla Luna, e oltre», dice l’astronauta Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e tenente colonnello dell’Aeronautica Militare.

