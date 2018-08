Medicina ed Ingegneria

Innovazioni nel settore sanitario a Palermo e in Sicilia

Il Campo dell'Innovazione tecnologica applicata alla medicina è oggi uno dei più interessanti al mondo e studiare ingegneria biomedica a Palermo può essere un investimento per il tuo futuro...

Il Campo dell’Innovazione tecnologica applicata alla medicina è oggi uno dei più interessanti al mondo e studiare ingegneria biomedica a Palermo può essere un investimento per il tuo futuro. La fusione perfetta tra Medicina ed Ingegneria, tra studio del corpo umano, della sua chimica e biologia insieme allo sviluppo di tecnologie avanzate sono sicuramente un must per gli amanti della scienza ed un campo di studi che diventerà sempre più vasto ed eccitante.

Forse non tutti pensano alla Sicilia quando si parla di biotech e la mente va subito agli Stati Uniti dove c’è già chi prefigura un mondo di umani dalla vita lunghissima e salute di ferro con organi ed arti di ricambio, bionici o creati in provetta, e nano robot capaci di riparare le cellule ed i tessuti. Se questo mondo, fino a pochi anni fa sognato nei film di fantascienza è oggi invece discusso nei laboratori e nelle università e nei consigli di Amministrazione presieduti da persone come Elon Musk, è grazie allo sviluppo dell’ingegneria biomedica, una disciplina che nell’isola principale del mediterraneo è studiata e coltivata senza nulla da invidiare ad altri luoghi del mondo.

La Sicilia, terra di ingegneri illustri come Archimede che con il suo cervello riuscì a tenere in scacco Re ed Eserciti, sta puntando sull’innovazione biotech, tanto che entro il 2020 Carini ospiterà il più grande centro europeo per le biotecnologie che una volta a regime offrirà 600 posti di lavoro. Per gli Studenti della Provincia di Palermo e della Sicilia in Generale, specializzarsi in ingegneria biomedica potrà dare anche la possibilità di trovare sbocchi lavorativi nella propria regione, rimanendo quindi nella bellissima isola.

Cosa fa l'Ingegnere Biomedico?

La Laurea in Ingegneria Biomedica come già detto offre un background multidisciplinare finalizzato allo sviluppo di dispositivi che vadano a contatto con i tessuti umani (protesi) ma certamente non è l’unico sbocco di questa Laurea che può anche portare a professioni come: Tecnici meccanici; Tecnici elettronici; Tecnici della produzione manifatturiera; Tecnici della preparazione alimentare; Tecnici della produzione alimentare; Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica; Tecnici sanitari di laboratorio biomedico; Tecnici dei prodotti alimentari.

Insomma, questa lista mostra che si tratta di una qualifica che crea professionisti molto interessanti sul mercato, considerato che in Sicilia anche il mondo delle tradizioni agroalimentari sta abbracciando l’innovazione.

Il Polo Biotecnologico di Carini

Come anticipato all’inizio la Sicilia nel 2020 inaugurerà un centro che sarà il fiore all’occhiello delle biotecnologie in Europa. Il progetto è guidato dalla fondazione Ri.Med nata dalla partnership tra Sicilia, Governo Italiano, University of Pittsburgh e lo University of Pittsburgh Medical Center, con uno stanziamento di oltre 100 milioni di euro si propone di realizzare una struttura di livello internazionale su una superficie di 25.000 metri quadrati che, vista la posizione strategica sarà un polo di innovazione non solo per la Regione o l’Italia ma diventerà un centro strategico attorno al quale potenzialmente potrà gravitare il meglio della ricerca biotech dell’Europa e di tutti i Paesi Mediterranei che in passato hanno dato all’umanità menti e talenti che hanno segnato la storia e che oggi cercano di tornare sulla scena internazionale.

