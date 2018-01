terremoti

Istituto Nazionale di Geofisica: in Italia un terremoto ogni 12 minuti

Una media di oltre 120 scosse al giorno, 5 ogni ora, cioè una ogni 12 minuti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2018 - 15:54:03 Letto 369 volte

Una media di oltre 120 scosse al giorno, 5 ogni ora, cioè una ogni 12 minuti. Sono in tutto 44.459 i terremoti sul territorio italiano e nelle zone limitrofe registrati nel corso del 2017 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Tra i 44.459 rilevati dalla RSN, circa 37.000 possono essere considerati repliche della sequenza in Italia centrale, iniziata il 24 agosto del 2016 e tuttora in corso. Il numero totale è sensibilmente inferiore a quello dell’anno precedente (circa 53.000), ma molto più alto del 2015 e del 2014 (rispettivamente 15.000 e 24.300 circa).

Quasi il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2017 hanno magnitudo minore di 2.0, il che vuol dire che probabilmente non sono stati avvertiti dalla popolazione, salvo qualche eccezione (per esempio in caso di ipocentri molto superficiali).

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!