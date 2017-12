selfie

La passione per i selfie potrebbe essere una vera e propria malattia

Pubblicata il: 29/12/2017

La passione per l'autoscatto col telefonino, il cosiddetto selfie, può diventare una vera e propria malattia. Ne sono certi all'università di Nottingham dove i ricercatori hanno prodotto uno studio che considera la nota ossessione una vera e propria patologia battezzata "selfite".

Colpisce ormai due individui su tre e si coniuga perfettamente con le nostre abitudini: in tram, per strada, persino in auto e in ascensore. Proprio per questo può sembrare poco appariscente e non destare preoccupazioni.

