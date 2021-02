spazio

La Terra potrebbe avere tantissimi sosia nella Via Lattea

La Via Lattea potrebbe pullulare di pianeti simili alla Terra, con oceani e continenti.

28/02/2021

La Via Lattea potrebbe pullulare di pianeti simili alla Terra, con oceani e continenti. Lo indica la simulazione basata sulla scoperta che l’acqua presente nei mattoni necessari alla loro formazione non viene dispersa durante le fasi di accrescimento, come ritenuto finora. I risultati sono pubblicati sulla rivista Sciences Advances dal gruppo dell’Università di Copenaghen coordinato da Anders Johansen.

Gli autori dello studio hanno calcolato quanto rapidamente si siano formati i pianeti e a partire da quali mattoni di base, rappresentati da polveri di ghiaccio e carbonio di dimensioni millimetriche in orbita attorno a tutte le giovani stelle della Via Lattea, che circa 4,6 miliardi di anni fa, attorno al Sole, si sono aggregati nella formazione di quella che sarebbe poi diventata la Terra e gli altri pianeti del Sistema Solare.

Secondo i calcoli, la presenza di acqua ha, ad esempio, contraddistinto le origini della Terra, di Marte e di Venere. Per Johansen, “tutti i pianeti nella Via Lattea potrebbero essere formati dagli stessi mattoni. Quindi - osserva - i pianeti con la stessa quantità di acqua e carbonio della Terra, cioè potenzialmente in grado di ospitare la vita, potrebbero essersi formati intorno ad altre stelle nella nostra galassia, a condizione che la temperatura fosse giusta. Il punto decisivo per la presenza di acqua liquida - aggiunge Johansen - è, infatti, la distanza del pianeta dalla propria stella madre”.

I ricercatori attendono adesso la nuova generazione di telescopi spaziali, come la missione Plato dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che dovrebbe essere lanciata nel 2026 per cercare pianeti simili alla Terra in orbita a stelle come il Sole.

Fonte: Ansa

