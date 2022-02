elettronica

L'importanza del calibro nelle attività di manutenzione elettrica ed elettronica

Il calibro è uno strumento che permette di determinare alcune misure, dalla larghezza, alla profondità fino al diametro di un oggetto.

Il calibro è uno strumento che permette di determinare alcune misure, dalla larghezza, alla profondità fino al diametro di un oggetto. Possono essere impiegati anche nell’elettronica e nella manutenzione elettrica per ottenere informazioni estremamente precise. Esistono moltissime tipologie di calibri che è possibile acquistare direttamente online da rivenditori specializzati. Ne costituisce un esempio Rs Components Italia online, e-commerce leader nella fornitura di dispositivi e accessori elettrici ed elettronici di qualità, dove trovare un’ampia selezione di calibri con caratteristiche e peculiarità diverse, pensate per soddisfare le esigenze di ciascun utente.

Le differenti tipologie di calibri e i loro principali utilizzi

Nell’elettronica e negli impianti elettrici i calibri più utilizzati sono quelli a corsoio digitali, in quanto forniscono le informazioni più esaustive. I principali modelli di calibri sono:

A corsoio .

. A corsoio digitale .

. A quadrante .

. A molla.

I calibri a corsoio manuali sono particolarmente indicati per misurare qualcosa di rotondo, in quanto dotati di una scala principale fissa e di una scala mobile. I calibri a corsoio digitali hanno le medesime funzioni del precedente, ma forniscono le informazioni su di un piccolo schermo LCD, dove è possibile ottenere anche conversioni metriche e imperiali. I calibri digitali sono in grado di fornire informazioni elettroniche attraverso la capacità; le unità fornite sono intuitive da utilizzare e coerenti con le prestazioni.

I calibri a quadrante invece di utilizzare due scale, sono in grado di fornire informazioni precise attraverso la lettura della frazione finale del millimetro sul quadrante (o del pollice); i calibri a molla sono invece utilizzati per misurare il diametro, interno o esterno, di un oggetto.

Le componenti del calibro

Il calibro solitamente è realizzato in acciaio inossidabile e si divide in tre parti principali; una parte fissa (formata da due becchi che hanno direzioni diverse), una parte mobile detta corsoio e l’asticina, un componente necessario per determinare la profondità di un solco o di un oggetto. I beccucci, smussati alle estremità, servono anche per misurare spazi piccoli, così che siano in grado di toccare l’interno della circonferenza. Sulla parte fissa del calibro sono presenti due scale, una collocata in basso che si divide in mm, un’altra posta in alto solitamente divisa in pollici.

Anche nella parte mobile, o corsoio, sono presenti una scala in alto e una in basso, quest’ultima viene chiamata nonio. Utilizzando questa scala è possibile ottenere approssimazioni di un decimo, ventesimo e cinquantesimo di millimetro.

Nel caso di calibro digitale è presente un’asta di scorrimento in acciaio e una scossa in PVC con scheda elettronica.

L’importanza della taratura e delle relative verifiche del calibro

Prima di utilizzare un calibro è consigliato verificarne la taratura, per essere sicuri di ottenere informazioni le più corrette possibili. Inoltre, per controllare la taratura è importante analizzare la scorrevolezza e verificare che non siano presenti giochi meccanici all’interno dello strumento. La verifica consiste anche nel controllare il mantenimento della misura nel momento in cui vengono serrate le viti di ferro.

Nel caso di corsoi digitali è necessario anche controllare che non siano presenti porzioni bruciate, altrimenti il funzionamento dello strumento viene meno e, in fase di lettura, si rischia di ottenere delle informazioni sbagliate.

Per quanto riguarda la taratura di un calibro è necessario verificare la misura diretta di campioni di lunghezza, come ad esempio anelli calibrati o blocchetti pianparalleli, la cui temperatura associata dovrà essere sempre di 20°.

