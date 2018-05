reti mobili

L'operatore mobile Iliad arriva in Italia con un'offerta senza precedenti: i dettagli

Lancio in Italia ''col botto'' per l'operatore mobile, che dedica un'offerta-bomba ai clienti con nuove SIM o che passeranno a Iliad da altre reti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2018 - 17:06:28 Letto 376 volte

L'operatore mobile Iliad arriva in Italia, e comincia oggi la sua avventura nel bel paese a Milano, con un mega evento di presentazione.

Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, promette di risolvere i problemi che i clienti degli altri operatori mobili in giro per l'Italia lamentano da tempi ormai immemori: costi elevati, poca chiarezza nelle offerte, scarsa attenzione alla convenienza per l'utente.

Ecco perché Iliad propone un'offerta ai limiti del verosimile, dedicata a tutti i nuovi utenti che acquisteranno una nuova SIM o passeranno da altro operatore (portabilità del numero):

MINUTI ILLIMITATI in Italia verso tutti fissi e mobili

in Italia verso tutti fissi e mobili SMS ILLIMITATI in Italia verso tutti

in Italia verso tutti 30GB di traffico dati al mese sotto rete 4G+

di traffico dati al mese sotto rete 4G+ 5.99€ al mese per sempre e senza vincoli, per il primo milione di utenti

al mese per sempre e senza vincoli, per il primo milione di utenti 9.99€ al mese per sempre e senza vincoli, per tutti gli utenti successivi al milione

Inoltre, per il roaming in Europa Iliad promette di mantenere illimitati sia i minuti che gli sms, mentre dedica ulteriori 2GB di traffico dati oltre ai 30GB già inclusi.

Le nuove SIM possono essere acquistate direttamente sul sito ufficiale Iliad, e si potrà scegliere di adottare un nuovo numero oppure di utilizzare il servizio di portabilità, che permetterà di mantenere il proprio.

Tenterete la carta Iliad per rientrare nel milione di utenti a 5.99€ o aspetterete i commenti dei primi adepti?

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!