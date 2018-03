Luna blu

Quest’anno la Pasqua ci regalerà un po’ più di magia poiché sarà possibile vedere in tutta Italia la Luna Blu, ovvero la seconda luna piena del mese e l’ultima luna blu dell’anno.

Secondo la tradizione anglosassone, col termine “Luna Blu” si indicano le seconde lune piene di un singolo mese. Lune che saranno bianco pallido oppure gialle come sempre. Si tratta comunque di un fenomeno interessante. La Luna Blu, è quindi la seconda luna piena in uno stesso mese, è un evento raro e, quella del 31 marzo, è un fenomeno ancora più raro, poiché si tratta della seconda Luna Blu in due mesi. Già il 31 gennaio scorso si era verificato il fenomeno, mentre a febbraio non si sono avute lune piene. La precedente doppia Luna Blu si era verificata nel 1999, la prossima sarà nel 2037. Un fenomeno straordinario che si verifica solamente una volta ogni 19 anni.

Ma quali sono gli eventi lunari rari che si verificheranno nel corso del 2018?

Il 31 gennaio, la parte occidentale del Nord America, le isole dell’Oceano Pacifico e l’Asia orientale osserveranno l’eclissi totale di luna, mentre la Luna Rossa in Italia si vedrà il 27 luglio. Due settimane prima, il 13 luglio, l’eclissi di sole vedrà oscurarsi un sesto del sole, da parte della luna, in Antartide, Tasmania e sulle coste meridionali di Tasmania e Nuova Zelanda. Invece, l’11 agosto sarà di un terzo la copertura che si vedrà solamente dalla Siberia.

La storia della Luna blu ha radici piuttosto antiche. Non è un caso se è entrata anche nella letteratura, nel cinema e nella musica, col popolare brano Blue Moon del 1934 di Richard Rodgers e Lorentz Hart, dalle note profonde e malinconiche. Precedentemente, invece, la Luna blu era definita come la terza luna piena in una stagione che ne contenesse eccezionalmente quattro (di solito in una stagione vi sono solo tre pleniluni).



Ma che cos’è, la Luna Blu? Non si tratta affatto di una luna di colore blu: il disco lunare può tingersi di questo colore solamente in caso di una potente eruzione vulcanica, e delle conseguenti ceneri che si spargono nel cielo dando alla luna un colorito bluastro oppure verdognolo.

