Luna di sangue prevista per lunedì 21 gennaio

Questo nuovo Anno 2019 si apre con uno spettacolare evento astronomico: un'eclissi di Luna totale.

Questo nuovo Anno 2019 si apre con uno spettacolare evento astronomico: un’eclissi di Luna totale, un fenomeno astronomico conosciuto col nome comune di “Superluna di sangue”, dove il primo termine sta a indicare proprio la vicinanza del nostro satellite, mentre il secondo si riferisce all'affascinante colore rossastro del quale sarà tinta.

L’evento è previsto nelle prime ore di lunedì 21 gennaio, durante la quale potremo ammirare una splendida eclissi totale di Luna prossima al perigeo, cioè alla distanza minima dalla Terra. L'eclissi avrà inizio alle ore 3,36 quando la Luna entrerà in contatto con il cono di penombra della Terra. Alle 4,30 avverrà invece il primo contatto con l'ombra, che a sua volta ci proietterà verso la totalità dell'eclissi, prevista alle ore 6,12. La fase di totalità durerà poco più di 20 minuti e alle 6,43 inizierà la fase di uscita dal cono d'ombra.

Come sempre, le eclissi di Luna possono essere ammirate a occhio nudo in totale sicurezza, a differenza di quelle di Sole. Con un binocolo o un piccolo telescopio sarà possibile apprezzare più dettagli sulla superficie lunare, ma non sono strumenti necessari per gustarsi lo spettacolo.

La successiva Superluna di sangue è prevista per il 2021, dove il colore rosso tipico dell'eclissi lunare è legato al fatto che i raggi solari che colpiscono la Luna sono quelli “filtrati” dall'atmosfera della Terra, che non riesce a bloccare la porzione rossa dello spettro elettromagnetico.

Le eclissi di Luna (parziali o totali) si verificano quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati fra loro: a causa della posizione dei tre corpi celesti, il nostro pianeta oscura la Luna col suo cono di penombra/ombra, impedendo ai raggi solari di giungere direttamente sulla superficie del satellite. Il fenomeno avviene sempre in concomitanza del plenilunio poiché questo evento si verifica proprio in occasione dell'allineamento dei tre corpi celesti coinvolti.

