L'utilità dell'E-Commerce in tempi di pandemia e non solo

La Pandemia 2020 è stata ed è ancora uno degli avvenimenti più inattesi del XXI secolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2020 - 19:11:28 Letto 312 volte

Un tragico e improvviso evento che, nonostante il progresso scientifico e tecnologico, ha trovato per molti aspetti una società non del tutto preparata. Incolpevole per molti aspetti, superficiale per altri.

La pandemia da coronavirus, come tutti ben sappiamo, ha modificato buona parte dei nostri stili di vita, e l’uomo essendo un animale d’abitudine ha cercato ed è riuscito ad adattarsi e a sopravvivere. Naturalmente quest’articolo non riguarda le singolari esperienze, ma a largo raggio cerca di mostrare una panoramica sociale più fortunata che ha “vissuto” attraverso i media televisivi e i giornali online.

È, dunque, questo mondo virtuale che si sta tentando di esplorare nonostante l’evoluzione tecnologica, ancora ai più sconosciuto. Eppure, è innegabile la sua utilità, considerati i limiti ancora da risolvere, ha potuto comunque colmare il vuoto della scuola, la possibilità di essere tutti interconnessi per avere notizie in tempo reale, e soprattutto ha consentito di fare acquisti online, alcuni indispensabili come la spesa alimentare o i farmaci per curarsi.

Occorre sottolineare come altre attività più lungimiranti avevano già, magari per altre ragioni, esplorato questo canale commerciale attraverso la costruzione di un sito web, un vero negozio online, dove si può avere accesso a tutto senza il contatto umano. Proprio quello che la pandemia ha per così dire “criminalizzato”. Orbene, i più evoluti al computer hanno patito meno la chiusura dei negozi. Ad esempio nella scelta dei prodotti per la cura personale, come creme, tinte per capelli, profumi, etc.; o altro come oggettistica per la casa e di vario genere, piccoli e grandi elettrodomestici, abiti, materassi, apparecchi medicali, saturimetri, integratori, gioielli, prodotti caratteristici enogastronomici, etc.

Ma la pandemia non sarà per sempre, si potrebbe obiettare…

Certo, la pandemia non sarà per sempre, per fortuna! E non dobbiamo neanche dimenticare chi ha cura del proprio negozio, o propria azienda come luogo quasi sacro e di ristoro per vivere.

Tuttavia, anche chi ha un’attività per così dire con saracinesca, non dovrebbe sottovalutare l’opportunità di avere un altro canale commerciale di guadagno: oggi è semplicissimo e per sintetizzare basta davvero un clic!

Attenzione però, affinché il progetto corrisponda al desiderio di realizzare un’altra attività di complemento o addirittura alternativa occorrerà rivolgersi a professionisti seri, al fine di attuare di concerto il negozio che si intende rappresentare, come se ci fossero in opera architetti, arredatori e operai, ma soprattutto per essere seguiti in tutto e per tutto nel mondo dell’online, oggi di grande attualità e tendenza, ancor più se manca l’esperienza di startup!

Informatica Netizen azienda con esperienza quindicennale, è al tuo servizio per la realizzazione del miglior sito E-Commerce Responsive, che possa identificare al meglio la tua azienda e soddisfare le specifiche esigenze, con aggiornamenti continui e sempre in linea con i dettami del mondo online, dei motori di ricerca, dell’indicizzazione Seo, del social marketing etc.

Se ritieni che sia arrivata l’ora di dare una svolta alla tua attività commerciale, di modernizzare la tua azienda con scelte di mercato più attuali, possiamo valutarne insieme la progettualità ed infine la realizzazione. Ricorda che un sito web ben realizzato è il biglietto da visita della tua azienda, che sia piccola o grande e non solo online.

Se interessato, puoi fissare subito un appuntamento. Invia una email a info@informaticanetizen.it con i tuoi contatti, il tipo di azienda e, soprattutto, un numero di cellulare.

Sarai contattato per un appuntamento dedicato conoscitivo, senza alcun impegno.

Ripartiamo insieme!

INFORMATICA NETIZEN FORMAZIONE E SERVIZI

PIAZZA SAN LORENZO, 10

9014 PALERMO

TEL. 091 688 82 36

EMAIL info@informaticanetizen.it

