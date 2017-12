marte

Marte, l'acqua intrappolata nell'argilla

L'acqua di Marte potrebbe essere intrappolata nei grandi depositi di argilla che si troverebbero nel sottosuolo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2017 - 11:08:21 Letto 669 volte

L'acqua di Marte potrebbe essere intrappolata nei grandi depositi di argilla che si troverebbero nel sottosuolo e che potrebbero essere stati generati da un vero e proprio “bagno di vapore”, avvenuto quando il pianeta era giovanissimo. Lo indica la simulazione condotta dal gruppo dell'università della Florida Centrale guidato da Kevin Cannon e pubblicata sulla rivista Nature. Se confermata, questa ipotesi potrebbe riscrivere la storia del pianeta rosso.

Marte è ricchissimo di argille che affiorano sulla superficie: finora si pensava che questi minerali si fossero formati dall'interazione dell'acqua con la lava dei vulcani, quando il pianeta si era già formato completamente. La simulazione suggerisce invece che le argille potrebbero essersi formate durante la nascita della crosta marziana, ossia dello strato più esterno del pianeta, molto prima che l'acqua scorresse allo stato liquido. In pratica, quando l'oceano di magma fuso che avvolgeva il pianeta appena nato cominciò a raffreddarsi e solidificarsi, l'acqua disciolta in esso sarebbe evaporata, formando una densa atmosfera di vapore. Questa avrebbe interagito con la lava appena solidificata e innescato reazioni che avrebbero trasformato vaste aree della superficie in argilla.

La simulazione condotta in laboratorio ha riprodotto le stesse condizioni che c'erano sul giovanissimo Marte e indicherebbe che vasti depositi di argilla erano presenti all'epoca e potrebbero ancora trovarsi sotto la superficie, funzionando come serbatoi sotterranei per l'acqua. “Potrebbe esserci stata molta acqua intrappolata in queste argille”, ha osservato il geologo Steve Parman, dell'americana Brown University. “Se in passato questi depositi sono stati riscaldati da qualche processo avvenuto nelle profondità - ha proseguito - potrebbero aver fatto risalire l'acqua in superficie e aver reso il pianeta ospitale per la vita”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!