Mega sconti per acquisto televisori: attenzione dal 2020 cambieranno le frequenze e ci vorrà un nuovo digitale

Dal 2020 ed entro il 2022 in Italia il digitale cambierà le frequenze per le trasmissioni televisive per far posto al 5G che prevede un nuovo formato diverso dal DVB-T in uso, ossia il DVB-T2 che rappresenta una sua estensione.

Dal 2020 ed entro il 2022 in Italia il digitale cambierà le frequenze per le trasmissioni televisive per far posto al 5G che, per le trasmissioni televisive, prevede un nuovo formato diverso dal DVB-T in uso, ossia il DVB-T2 che rappresenta una sua estensione. Oggi tale caratteristica è assente su 9 TV su 10.

Cerchiamo di comprendere se le nostre tv sono conformi

E’ evidente che chi acquisterà sin da subito un nuovo televisore può stare sereno perché dal 1 gennaio 2017 è obbligatorio per i negozianti vendere ai consumatori televisori già compatibili con il DVB–T2, ma occorre comunque fare molta attenzione alle compere online ed ai mega sconti perché acquistare una tv con le frequenze DVB-T ed il codec H265/HEVC ha un rischio molto elevato. È necessario quindi leggere bene la normativa e capire se il televisore supporta lo standard DVB-T2. Non si sarà obbligati però a cambiare tutti i televisori: se si possiede infatti una TV non idonea, sarà necessario solamente acquistare un decoder adatto. Se è stato acquistato un televisore nell’ultimo anno e mezzo è probabile che il modello sia già compatibile con la nuova tecnologia. Per chi invece ha comprato una TV prima del 1 luglio 2016, è molto probabile che dal 2022 non funzioni più, se non tramite un decoder nuovo. Il 1 luglio 2016 tuttavia non è una data casuale: infatti da quel giorno, le TV vendute dai produttori ai negozi di distribuzione devono possedere un sintonizzatore in grado di ricevere le frequenze in tecnologia DVB-T2, con le codifiche approvate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni. C’è poi chi desidera comprare un televisore nuovo e in questo caso non c’è problema di compatibilità. Non sarà un cambio privo di benefici: le frequenze sulla banda 700 arrivano infatti meglio negli immobili e superano ostacoli con maggiore facilità, rispetto alle lunghezze d’onda più corte. In questo modo smartphone e tablet saranno coperti in modo migliore. Inoltre, ci sarà un aumento della qualità visiva e sonora, oltre all’alta definizione.

