Cresce il mercato della realtà virtuale: un taglio ai prezzi ha spinto le consegne dei visori, schizzate per la prima volta oltre un milione di unità in un solo trimestre. Dispositivi da indossare sul volto che oltre allo scopo ludico potrebbero esser usati in ambito medico e industriale.

È quanto emerge dagli ultimi dati della società Canalys, le stime si riferiscono al mercato globale nel terzo trimestre dell'anno. In testa alla classifica dei maggiori produttori c'è Sony, che ha consegnato oltre 490 mila PlayStation VR. A seguire Oculus di Facebook, che ha consegnato 210 mila visori Rift, e HTC con 160 mila Vive.

Questi tre produttori si spartiscono l'86% del settore. L'analisi di Canalys riguarda i visori con display integrato e non tiene conto di dispositivi come il Gear di Samsung o il Daydream View di Google che funzionano abbinati ad uno smartphone. La diffusione dei gadget per la realtà virtuale "dipende fortemente dal prezzo", sottolinea l'analista Vincent Thielke. E in questo senso la strategia di Oculus di abbassare il prezzo del visore Rift, portandosi sul livello del PlayStation VR, "ha decisamente aiutato".

In Asia invece la spinta è arrivata soprattutto in Giappone, per Sony, dalla diffusione di aree dedicate alla realtà virtuale. Per il 2018 gli analisti prevedono una ulteriore spinta al mercato globale grazie all'arrivo di nuovi dispositivi che supportano la piattaforma per la realtà "mista" (virtuale e aumentata) di Microsoft. Novità che dovrebbero far breccia non solo tra i consumatori ma anche in ambito industriale, educativo e medico.

