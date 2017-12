natale

Natale, i regali tecnologici da mettere sotto l'albero

Dallo smartphone all'altoparlante portatile quasi ''smart'': il regalo a Natale è tecnologico, meglio se a prezzi contenuti e con disponibilità last minute.

Tra i grandi classici ci sono i telefonini. Tra quelli di fascia media che promettono prestazioni avanzate a un prezzo contenuto ci sono diversi modelli da poco sul mercato. Come l'Honor 7X, il Nokia 6, lo Huawei Mate 10 Lite o il Sony Xperia XA1 Plus. In attesa del debutto in Italia degli altoparlanti con assistente virtuale, di Google e Amazon, ci sono opzioni degne di nota. Come il SoundLink Micro di Bose, che abbinato a uno smartphone consente anche di interagire con Siri o Google Assistant.

Attenzione a cosa mettere, ma anche a cosa non mettere sotto l'albero di Natale. Chi regalerà una valigia dotata di localizzatore Gps o di porta Usb per la ricarica del cellulare, scelga un modello con batterie rimovibili. In caso contrario da gennaio questi bagagli "smart" potrebbero non essere ammessi in aereo. Alcune compagnie li hanno vietati per timore che prendano fuoco.

