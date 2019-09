acquisti online

Nativi digitali ed e-commerce: un connubio che riserva qualche sorpresa

L'uso della tecnologia e dei social in fase di acquisto.

Pubblicata il: 17/09/2019

Osservando le nuove generazioni di nativi digitali si potrebbe pensare che la loro propensione sia quella di vivere e operare in un mondo più virtuale che reale. A dire il vero, almeno per quanto riguarda il loro modo di fare acquisti, questa ipotesi tende ad essere smentita da alcune ricerche che mostrano come i centri commerciali stiano sempre più divenendo tra i giovanissimi non solo luoghi di ritrovo, ma soprattutto un modo per vivere dinamiche capaci di coinvolgerli e far provare loro esperienze sensoriali complete e accattivanti, proposte in misura sempre maggiore da marchi all’avanguardia in ogni settore merceologico.

L’uso della tecnologia e dei social in fase di acquisto però è fondamentale e non si limita a esperienze vissute in privato, anzi, soprattutto tra i centennials e i millennials sono in molti ad usare dispositivi mobili in store prima di effettuare la loro scelta, così da essere certi di investire il loro denaro nel modo migliore e da condividere opinioni e pareri in tempo reale con la loro community. Ad ispirare le loro scelte intervengono i profili di influencer spesso coetanei, pertanto anche colossi come Instagram stanno adeguandosi testando ‘Threads’, una nuova app dedicata alla messaggistica tra gli utenti che potranno scambiarsi opinioni dopo uno scatto in camerino con indosso i modelli più trendy, oltre a dar loro, qualora facessero shopping da casa, la possibilità di comprare direttamente dalla piattaforma mediante Instagram Checkout, semplificando i passaggi e consentendo di accaparrarsi con un click proprio l’accessorio che in quel momento indossa o mostra il loro beniamino.

Non si deve però pensare che pur trovandosi in negozi fisici e non in store online i giovani acquirenti effettuino acquisti d’impulso avventati o meno informati, semplicemente ai tempi del digitale sono le modalità d’acquisto. Quasi sempre avviene una comparazione dei prezzi prima di mettere un prodotto in carrello, vero o virtuale, e se il 90% cerca recensioni di altri utenti per capire concretamente la funzionalità o la resa effettiva di un dispositivo, addirittura ben il 93 % degli acquirenti legge guide all’acquisto per conoscere in dettaglio le caratteristiche della tipologia di articolo che si deve comprare.

In tal senso sul web siti come Habu sono una risorsa preziosa per l’e-commerce, poiché illustrano in modo completo e chiaro sia ad esperti che a neofiti ogni aspetto dell’oggetto della ricerca, guidando alla scoperta dei prodotti migliori da acquistare online o in negozio. In questo modo i giovanissimi imparano a gestire le informazioni e spendono i loro risparmi e le loro risorse in modo attento, consapevole e mirato, una vera e propria sfida per il mercato di domani.

