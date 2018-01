pagamenti

All’inizio del 2017, la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato un'importante cambiamento per gli scambi finanziari tra soggetti privati nel 2018: l’uso del numero di cellulare come identificatore di una banca.

A partire da quest’anno, infatti, dovrebbe diventare possibile associare il proprio numero di cellulare al codice IBAN e quindi effettuare bonifici bancari più semplicemente. In sostanza, non dovrebbe più essere necessario conoscere l’IBAN di una persona per effettuare un bonifico bancario e sarebbe proprio questo aspetto a semplificare gli scambi tra privati. Del resto, molti servizi (come Facebook Messenger) stanno entrando in questo mercato e la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

Resta da capire se tutti gli istituti bancari saranno in grado di modificare i propri sistemi per introdurre tale novità senza rischi per la sicurezza e in quali tempi.

