Nelle isole minori siciliane nascono''I Delfini Guardiani''

Il progetto Marevivo si rivolge alle scuole delle isole minori siciliane per sensibilizzare i giovani ai problemi ecologici che attanagliano il pianeta

“Trasmettere la giusta coscienza ecologica alle nuove generazioni, facilitandone la comprensione di fenomeni complessi come quelli climatici, nonché favorire l’acquisizione delle informazioni e della terminologia scientifica più comunemente usata dagli scienziati in maniera da gettare le basi per la costruzione di una cittadinanza consapevole e informata a livello del singolo e della comunità”: è quanto dichiara Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, che attraverso il virtuoso progetto di educazione ambientale patrocinato dal ministero dell'Ambiente e di Federparchi, e sostenuto Msc Crociere, intende rivolgersi alle classi delle scuole primarie e secondarie delle Isole Minori Italiane sulla tutela dell’ecosistema marino.

Un percorso didattico che quest’anno è arrivato a coinvolgere circa 700 studenti delle classi elementari, medie e pluriclassi delle isole di Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Favignana, Levanzo, Marettimo, La Maddalena e della città di Palau, che saranno impegnati in numerose attività finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente, in particolare quello marino.

Con il pianeta sempre più soffocato dall’influenza antropica, con il processo di desertificazione sempre più accentuato, con il disgelo delle calotte polari in atto, cui contribuisce in maniera decisiva l’acidificazione degli Oceani, l’intento simbolico (ma non solo) è quello di formare dei veri e propri “Delfini Guardiani”: ed è proprio questa la frase/slogan impressa nel distintivo che sarà dato ai giovani e che gli stessi dovranno presentare alla Capitaneria di porto qualora dovessero segnalare eventuali problemi di carattere ambientale.

