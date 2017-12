smartphone

Nell'era post smartphone Apple sarà indietro

L'industria della telefonia mobile è al culmine di un'importante fase di sviluppo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2017 - 15:08:08 Letto 531 volte

L'industria della telefonia mobile è al culmine di un'importante fase di sviluppo, con tecnologie innovative che cercano di dare nuova vita a un mercato ormai stagnante. Alle porte c'è un'era "post smartphone" in cui cambieranno i rapporti di forza: Apple non sarà più regina, ma si troverà a inseguire. Lo prevedono gli analisti di Abi Research.

L'era "post smartphone" vede il mercato costantemente costretto a fornire agli utenti esperienze più coinvolgenti, e chiamato a sviluppare interfacce dove convergono voce, gesti intelligenza artificiale e realtà aumentata. Le aziende meglio posizionate per riuscirci, secondo gli esperti, saranno Google e Amazon, mentre "Apple resterà indietro a causa di un autocompiacimento nell'innovazione".

Gli analisti hanno preso in esame portafogli di brevetti, acquisizioni spesa in ricerca e sviluppo per valutare 10 aziende leader - Amazon, Apple, Facebook, Google, Huawei, Lenovo, LG, Microsoft, Nokia e Samsung - e predire chi guiderà l'innovazione nel campo degli smartphone tra cinque o sei anni.

A emergere sono Google e Amazon perché, spiegano i ricercatori, "la loro forza nei principali settori di crescita consente un approccio più flessibile alle nuove interfacce, necessarie a creare esperienze immersive e un nuovo modo di interagire tra uomo e macchina".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!