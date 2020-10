Nobel Chimica 2020

Nobel per la Chimica 2020 a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna

Nobel per avere sviluppato il sistema di editing del genoma CRISPR/Cas9 per modificare pezzi di materiale genetico con grande precisione.

Il premio Nobel 2020 per la Chimica è stato assegnato alle due scienziate Emmanuel Charpentier e Jennifer A. Doudna per avere sviluppato il sistema di editing del genoma Crispr/Cas9 per modificare pezzi di materiale genetico con grande precisione. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle Scienze.

Emmanuelle Charpentier (52 anni) è nata nel 1968 in Juvisy-sur-Orge, ha completato gli studi presso l'Istituto Pasteur e attualmente lavora in Germania, a Berlino, dove dirige l'Istituto Max Planck Unit per le Scienze dei patogeni.

Jennifer A. Doudna (56 anni) è nata nel 1964 a Washington e, dopo gli studi nell'Università di Harvard, si è trasferita nell'Università della California a Berkeley, dove lavora attualmente.

