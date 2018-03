whatsapp

NovitÓ in arrivo su Whatsapp

NovitÓ in arrivo per Whatsapp.

Pubblicata il: 10/03/2018

Un’ora per ripensarci. WhatsApp concede, infatti, più tempo ai ripensamenti. L’applicazione sta infatti allungando il tempo utile entro cui un utente - chi non vorrebbe aver scritto certe cose, o più semplicemente ha sbagliato destinatario - può cancellare un messaggio inviato. Finora la finestra per fare marcia indietro è stata di sette minuti; a breve sarà di oltre un’ora, 68 minuti e 16 secondi per la precisione (cioè 4.096 secondi, che corrispondono a 2 alla dodicesima).

Stando a quanto riporta “WaBetaInfo” nella nuova versione beta per Android, l'app di messaggistica ha aumentato i tempi per cancellare un messaggio inviato e del quale ci si è pentiti. Ora, per tornare sui propri passi, si avranno a disposizione ben 68 minuti e 16 secondi. Sempre a patto che il destinatario non l'abbia già letto.

La modifica verrà introdotta presto per gli utenti Android, mentre per iOS si dovrà ancora attendere. Tra le novità in arrivo rientrano inoltre la possibilità di riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli e quella di salvarli. Finora, se si riceve una chiamata mentre si sta registrando un messaggio audio, questo viene cancellato, costringendo l'utente a ripetere l'operazione daccapo. Con la nuova feature, invece, il messaggio in fase di registrazione verrà salvato automaticamente dall'applicazione. Infine, tra le novità pronte a debuttare rientrano gli sticker, già adottati da Facebook Messenger, e la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo.

