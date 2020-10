iPhone 12

Oggi evento Apple, l'iPhone 12 è in arrivo

In ritardo rispetto agli anni scorsi a causa del coronavirus, l'ultimo melafonino sarà svelato da Apple il 13 ottobre in un evento annunciato con lo slogan ''Hi, speed''.

13/10/2020

Il nuovo iPhone è finalmente pronto a farsi vedere. In ritardo rispetto agli anni scorsi a causa del coronavirus, l'ultimo melafonino sarà svelato da Apple il 13 ottobre in un evento annunciato con lo slogan "Hi, speed", che richiama la velocità del 5G. Sembra ormai certo, infatti, che l'iPhone 12 sarà compatibile con le nuove reti cellulari. E non è l'unica indiscrezione sullo smartphone, di cui si sanno già parecchie cose. A cominciare dal fatto che saranno quattro, avranno un nuovo design - sullo stile dei vecchi iPhone 4 e 5 - e monteranno chip e fotocamere più potenti.

Le indiscrezioni investono anche i listini: i prezzi di partenza saranno di 699 dollari per l'Phone 12 Mini, 799 dollari per l'iPhone 12, 999 dollari per l'iPhone 12 Pro e 1.099 dollari per l'iPhone 12 Pro Max.

