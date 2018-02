orto

Orto sul balcone, 6 dritte per crearlo al meglio

Se avete intenzione di creare un orto sul balcone ecco alcune dritte da seguire per ottenere ottimi risultati.

Se avete intenzione di creare un orto sul balcone ecco alcune dritte da seguire per ottenere ottimi risultati. Innanzitutto non aspettatevi di produrre sul balcone tonnellate di verdure o di smettere di fare la spesa. L’orto sul balcone è prezioso perché ci permette di coltivare specie orticole di particolare pregio, e di farlo in modo biologico. Inoltre mettete in conto un minimo di esperienza per capire quale sarà la disposizione spaziale ottimale dei vostri ortaggi. Con la pratica imparerete presto moltissime cose: che le varie specie hanno differenti cicli di crescita. Alcune si raccolgono nel giro di 15 giorni (il lattughino da taglio, per esempio), altre ce ne mettono anche 90 e più. Che alcune amano i mesi più freschi, altre crescono bene solo quando fa già caldo. Che il sole per quasi tutte è fondamentale.

Ecco 6 dritte che potrebbero semplificare la vita di chi si cimenta con l’orto sul balcone:

1) il modo più facile per partire è acquistare nei garden piantine da orto già pronte da trapiantare in vasi più grandi. Meglio ancora se optate per quelle innestate, più care, ma mediamente più produttive.

2) il modo più economico per partire è seminare.

3) sia da seme che da trapiantare scegliete specie a sviluppo e frutti non troppo grandi e pesanti, per evitare di aumentare di molto la manutenzione del vostro orto sul balcone.

4) per iniziare, partite da ortaggi a ciclo breve (dalla semina/trapianto alla raccolta): danno soddisfazione in poco tempo e così vi sentirete incentivati a provare anche quelli che richiedono maggiore pazienza. Altra idea: se gli ortaggi vi spaventano, provate con le erbe aromatiche.

5) se per voi l’aspetto estetico è fondamentale, scegliete di coltivare gli ortaggi che, oltre a produrre, decorano: pomodorini, fragole e fragoline, erba cipollina, peperoncini, insalatine, bietole colorate, magari da crescere insieme a fiori commestibili come il nasturzio o le violette.

6) per partire con il piede giusto, non lesinate sulla dimensione dei vasi, la quantità d’acqua e la qualità del terriccio – sono fattori vitali per un’abbondante raccolta – e trapiantate subito le piantine dal vasetto nero del garden a quello più grande, per preservarne la salute e incentivare subito la crescita.

