Password rubate, i nostri dati online sempre più a rischio: +45% di furti in sei mesi

Password rubate, i nostri dati online sempre pi¨ a rischio: +45% di furti in sei mesi

Gli esperti hanno osservato una crescita nelle attivitÓ dei truffatori che rubano le password utilizzando malware speciali chiamati Trojan-PSW.

Negli ultimi sei mesi gli esperti dell'azienda di sicurezza informatica Kaspersky hanno osservato una crescita nelle attività dei truffatori che rubano le password utilizzando malware speciali chiamati Trojan-PSW. Si tratta di 'stealer', programmi in grado di raccogliere informazioni di accesso e altre informazioni sull'account di una vittima.

Dalla ricerca, emerge che il numero degli utenti caduti nel furto di password è cresciuto sensibilmente nel tempo.

Ad esempio, a settembre le vittime erano 160.000 in più rispetto ad aprile, con un aumento del 45%. Negli ultimi mesi, Kaspersky ha notato anche un forte aumento nel numero di tentativi di infezione: il terzo trimestre del 2021 (da luglio a settembre) ha visto una crescita quasi del 30%. Il numero totale dei rilevamenti è aumentato rispetto all'anno precedente, passando da 24,8 milioni a 25,5 milioni.

"Come dimostrano le statistiche, credenziali d'accesso, password, dettagli di pagamento e altre informazioni personali continuano ad essere oggetto di interesse da parte dei criminali informatici. Per questo motivo, incoraggiamo gli utenti a prendere alcune precauzioni per proteggere i loro account. Ad esempio si può utilizzare l'autenticazione a più fattori. Dato l'aumento dell'attività dei truffatori che utilizzano password stealer, si consiglia di non cliccare su link non sicuri e di utilizzare una soluzione di sicurezza aggiornata" ha commentato Denis Parinov, security expert di Kaspersky.

Per evitare di imbattersi in programmi dannosi e truffe che mirano a rubare le credenziali, Kaspersky invita anche a non pubblicare online informazioni personali che potrebbero rivelare la propria identità, come indirizzo di casa, numero di telefono personale ed email.

