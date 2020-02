informatica

PC desktop vs PC all-in-one. Quale scegliere?

Quando si tratta di acquistare un nuovo PC, molti di noi dimenticano che esiste una valida alternativa al desktop che ancora si trova nella maggior parte delle case e degli uffici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2020 - 09:48:23 Letto 382 volte

Quando si tratta di acquistare un nuovo PC, molti di noi dimenticano che esiste una valida alternativa al desktop che ancora si trova nella maggior parte delle case e degli uffici. Un PC All-In-One porta con sé tutta una serie di vantaggi che semplicemente non sono possibili con un desktop. Ma cos'è esattamente un all-in-one e perché potrebbe rivelarsi la scelta migliore?

Che cos'è un PC all-in-one?

Gli all-in-one sono essenzialmente una categoria di computer simili per funzioni a un normale desktop, tranne che per il case. Quello di un all-in-one (AIO) è integrato nella parte posteriore di un monitor, annullando quindi la necessità di avere una macchina separata da collegare a uno schermo.

Gli 8 vantaggi di possedere un PC All-in-One

Un PC all-in-one è la scelta migliore per un consumatore medio perché è facile da usare e dotato di un'interfaccia intuitiva. Tutto è accessibile sia che si tratti di pulsanti o porte dietro o ai lati del display. Non ci si deve preoccupare di acquistare separatamente un monitor, un mouse o una tastiera. Un PC all-in-one è ben progettato e confezionato. Diversi produttori offrono design e stili diversi che li rendono unici. Ad un certo livello, può essere paragonato a un laptop. Il computer all-in-one è una soluzione migliore al tradizionale desktop perché è compatto e occupa poco spazio sulla scrivania. Quindi non serve nascondere il case sotto il tavolo o altrove. Il PC all-in-one è progettato con stile, in modo da renderlo piacevole per gli occhi. Se una scuola desidera fare una buona impressione su studenti e genitori, una serie di AIO nell’aula di informatica è quello che ci vuole. Non solo sono adatti allo scopo ma hanno un aspetto professionale ed elegante. Trasportabilità. Potrebbero non essere portatili come i laptop, ma sono comunque portatili e un ottimo per il supporto IT. I tecnici non devono preoccuparsi di cavi e potenza extra. Pesano intorno ai 25 kg e possono essere spostati e sostituiti facilmente. Facilità di manutenzione: poiché il PC all-in-one è sempre sulla scrivania, non si accumula polvere come succede normalmente a un desktop posto sul pavimento. I tecnici non dovranno affrontare lo stesso mal di testa che hanno quando fanno manutenzione a un desktop tradizionale. La polvere può soffocare un sistema, causando l'accumulo di calore all'interno dell'unità base, causando guasti ai componenti. Un PC all-in-one è ad alta efficienza energetica. Fa poco o nessun rumore durante il funzionamento e non emette molto calore rispetto ai desktop tradizionali. Un piccolo AIO consuma fino a 45 watt, le unità più grandi arrivano fino a 65 W. Infine, un PC all-in-one è più affidabile, più che un laptop o un computer tradizionale. Un laptop ha un display vulnerabile, tasti pop-out sulla tastiera, componenti difficili da sostituire e cerniere meccaniche e parti mobili che tendono ad usurarsi. Sono anche “fin troppo portatili”, quindi facilmente rubabili, inclini al cadere a terra e facilmente danneggiabili.

All-in-one o Desktop?

I compromessi richiesti per gli all-in-one si prestano a determinati tipi di utenti. Dati gli schermi di grandi dimensioni in cui gli AIO vengono generalmente costruiti, sono spesso favoriti da coloro che intendono utilizzare il sistema per l'editing video o la progettazione grafica. La maggior parte degli AIO tenderà ad avere dimensioni dello schermo comprese tra 21 e 27 pollici, con un display Full HD che è sempre più standard.

Il potenziale di un PC all-in-one come fulcro per l’intrattenimento multimediale può anche prestarsi bene agli utenti che usano i loro computer per una grande quantità di visualizzazione di questi contenuti. Se non si ha alcun interesse particolare per un PC pieno di componenti potenti ma basta un modello con un ottimo schermo per lo streaming, la riproduzione di DVD e l'utilizzo del sintonizzatore TV integrato, un AIO è una vera e validissima alternativa. Dato il design superiore, un dispositivo all-in-one può essere posizionato tranquillamente nell’ufficio o nella camera da letto, senza diventare un oggetto sgraziato e brutto da vedere come molti PC desktop.

Un punto che rende anche l'AIO un'ottima scelta per gli uffici riguarda il design elegante che può aiutare nella creazione di un ufficio accogliente e ordinato. Inoltre, se lo spazio è una vera preoccupazione per il proprio ambiente di lavoro, è da considerare la possibilità di sostituire i giganteschi PC desktop con gli AIO.

Se si considera uno dei criteri di cui sopra, è possibile considerare l'ampia gamma di PC all-in-one disponibili oggi. Senza allinearsi specificamente a queste esigenze, tuttavia, un desktop standard è sempre la raccomandazione più sensata. Una maggiore potenza nei componenti interni consente livelli di sofisticazione notevolmente maggiori.

In effetti, se si ha qualcosa di più di un interesse occasionale nei giochi per PC, un AIO non è la scelta migliore. La maggiore capacità di archiviazione integrata consente di eseguire software più impegnativo, oltre a contenere molti più dati come film e musica. Tutto ciò, ovviamente, ha un rapporto qualità-prezzo superiore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!