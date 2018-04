musica

Perché ascoltare la musica fa venire i brividi

È capitato quasi a tutti, almeno una volta nella vita, di rabbrividire ascoltando una canzone.

È capitato quasi a tutti, almeno una volta nella vita, di rabbrividire ascoltando una canzone. Può accadere all’improvviso, durante un concerto o magari mentre ascoltate la vostra canzone preferita con le cuffie alle orecchie. Può succedere durante un magnifico assolo di chitarra o sentendo delle parole che vi colpiscono particolarmente. Un brivido corre lungo la schiena e avvertiamo la pelle d’oca, come quando veniamo colpiti da una folata di vento freddo. Insomma, un vero e proprio orgasmo musicale che dalle orecchie pervade tutto il nostro corpo. È una reazione così naturale che spesso non ci facciamo caso, ma in realtà le sue origini non sono mai state ben chiare.

Diversi scienziati si sono interrogati sul perché la musica abbia questi effetti su molte persone e soprattutto su come mai non tutti riescano a provare questa particolare sensazione. A dare una spiegazione a questo fenomeno è stato uno studio di imaging cerebrale condotto dal ricercatore statunitense Matthew Sachs. Lo studioso ha interrogato circa 200 persone, indagando sul loro rapporto con la musica. Ha così selezionato 10 soggetti propensi a rabbrividire alla loro canzone preferita e 10 persone che mai avevano provato questa sensazione. I 20 volontari sono stati invitati a recarsi al laboratorio ascoltando in cuffia la loro musica preferita. Una seconda batteria di test "dal vivo" ha confermato che, benché tutti i soggetti si professassero appassionati di musica, alcuni provavano brividi come reazione fisiologica alle canzoni e altri no.

Successivamente tutti gli ascoltatori sono stati sottoposti a imaging con tensore di diffusione, una tecnica di risonanza magnetica che permette di osservare come le diverse regioni cerebrali sono connesse e la qualità delle loro connessioni. È emerso così che tra i due gruppi c'erano differenze visibili nelle modalità di connessione tra tre regioni chiave. Chi avvertiva i brividi "musicali" aveva più fibre nervose che dalla corteccia uditiva, indispensabile all'ascolto, portavano a due altre regioni: la corteccia insulare anteriore, coinvolta nella processazione dei sentimenti, e la corteccia prefrontale mediale, che monitora le emozioni assegnando loro un valore.

Sarebbe quindi la connettività cerebrale a determinare l'impatto emotivo e il totale coinvolgimento fisiologico di alcune canzoni. “Pensiamo che la connettività tra la corteccia uditiva e queste altre regioni permetta alla musica di avere una profonda risposta emotiva in queste persone” ha spiegato l'autore. “È difficile dire se questa capacità venga appresa con il tempo o se queste persone abbiano naturalmente più fibre cerebrali”.

Ma non finisce qui. Sembra che anche la personalità giochi un ruolo importante. È quanto ha tentato di dimostrare la ricerca di Mitchell Colver, che per il suo studio ha coinvolto in un esperimento 100 studenti universitari, a cui sono stati fatti ascoltare cinque pezzi di canzoni che secondo ricerche precedenti sono note per “dare i brividi”. La loro reazione è stata valutata combinando i risultati registrati da un sensore che misurava in tempo reale la resistenza elettrica della loro pelle e dei feedback dati dagli stessi partecipanti (ogni volta che sentivano i brividi, dovevano premere un tasto davanti a loro). Le cinque canzoni utilizzate dall’esperimento sono state:

I primi due minuti e 11 secondi della “Passione secondo Giovanni, prima parte—Herr, unser Herrscher” di J.S. Bach.

I primi due minuti e 18 secondi del “Concerto per pianoforte numero 1, secondo movimento” di Chopin.

I primi 53 secondi di “Making Love Out of Nothing at All” degli Air Supply

I primi 3 minuti e 21 secondi di “Mythodea: Movement 6” di Vangelis

I primi due minuti di “Oogway Ascends” di Hans Zimmer, tratto dal film “Kung Fu Panda”.

Colver ha spiegato che ognuna di queste canzoni contiene almeno un passaggio “da brividi”, in posizioni varie. Incrociando i dati raccolti dal sensore e dai feedback dei partecipanti con un test sulla loro personalità, è emerso che le persone che provano i brividi hanno anche una personalità “aperta a sperimentare”. Colver ha anche ipotizzato che un coinvolgimento “intellettuale” rispetto alla musica che si sta ascoltando – cioè una maggiore comprensione della canzone e di come si svilupperà – provochi un numero maggiore di brividi, e di intensità superiore.

Al di là delle ricerche e dei risultati scientifici, una cosa è chiara a tutti: la musica ha un potere speciale e riesce ad influenzare le nostre emozioni in modi che sfuggono alla comprensione umana. La musica è un sentimento e come tale non sempre i suoi effetti non possono essere spiegati razionalmente.

