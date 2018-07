copyright

Perché Wikipedia Italia oggi è oscurata

Le ragioni dietro la protesta che sta bloccando il servizio sul territorio nazionale

Pubblicata il: 03/07/2018

Wikipedia Italia oscurata per protesta. Oggi 3 luglio 2018, le pagine in italiano di Wikipedia sono state oscurate per manifestare la contrarietà dell'Enciclopedia Libera contro la direttiva sul copyright, in approvazione al parlamento europeo. La Comunità italiana di Wikipedia, che probabilmente la maggior parte degli utenti del web conoscono soprattutto per i - non sempre graditi ma necessari - messaggi che appaiono sul sito internet dell'Enciclopedia in prossimità delle campagne di raccolta fondi, spiega stavolta le ragioni della decisione di bloccare il servizio.

Di seguito il testo integrale, per comprendere al meglio la scelta:

Cara lettrice, caro lettore,

Il 5 luglio 2018 il Parlamento europeo in seduta plenaria deciderà se accelerare l’approvazione della direttiva sul copyright. Tale direttiva, se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet.

Anziché aggiornare le leggi sul diritto d’autore in Europa per promuovere la partecipazione di tutti alla società dell’informazione, essa minaccia la libertà online e crea ostacoli all’accesso alla Rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni. Se la proposta fosse approvata, potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere.

La proposta ha già incontrato la ferma disapprovazione di oltre 70 studiosi informatici, tra i quali il creatore del web Tim Berners-Lee (qui), 169 accademici (qui), 145 organizzazioni operanti nei campi dei diritti umani, libertà di stampa, ricerca scientifica e industria informatica (qui) e di Wikimedia Foundation (qui).

Per questi motivi, la comunità italiana di Wikipedia ha deciso di oscurare tutte le pagine dell’enciclopedia. Vogliamo poter continuare a offrire un’enciclopedia libera, aperta, collaborativa e con contenuti verificabili. Chiediamo perciò a tutti i deputati del Parlamento europeo di respingere l’attuale testo della direttiva e di riaprire la discussione vagliando le tante proposte delle associazioni Wikimedia, a partire dall’abolizione degli artt. 11 e 13, nonché l’estensione della libertà di panorama a tutta l’UE e la protezione del pubblico dominio.

Wikipedia non è nuova allo schierarsi e manifestare la propria contrarietà al "bavaglio" dei diritti d'autore. L'intero impianto dell'Enciclopedia Libera si fonda su condivisione e scambio, al fine di rendere il sapere accessibile all'uomo con un solo clic. Vedendo ostacolata ed eventualmente punita questa possibilità, Wikipedia rischia di trasformarsi in un campo minato di violazioni di legge e responsabilità sui contenuti.

