operatori telefonici

PosteMobile incalza Iliad e propone fino a 50 Giga da 8,3 euro

Si accende la concorrenza tra operatori telefonici: i dettagli dell'offerta

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2018 - 11:42:01 Letto 388 volte

Il lancio del nuovo operatore Iliad in Italia ha agitato le acque della telefonia mobile, e ha reso più accesa la concorrenza per accaparrarsi più clienti offrendo qualità al prezzo più interessante. A fare eco a Iliad ci pensa PosteMobile, lanciando oggi "Creami neXt Summer Edition", offerta difficile da ignorare.

La nuova proposta di PosteMobile prevede minuti e SMS illimitati e fino a 50 GB in rete 4G, partendo da un contributo mensile di 8,3 euro.

Questi i tre piani tariffari disponibili:

Creami neXt Summer Edition 1: ogni mese credit illimitati per chiamate e SMS + 10 GB al costo di 10 euro al mese.

Creami neXt Summer Edition 3: ogni mese credit illimitati per chiamate e SMS + 30GB al costo di 30 euro ogni 3 mesi (pari a 10 euro al mese).

Creami neXt Summer Edition 6: ogni mese credit illimitati per chiamate e SMS + 50GB al costo scontato di 50€ ogni 6 mesi (pari a 8,3 euro al mese).

Possibile anche cambiare piano "Creami neXt summer" in maniera del tutto gratuita, contattando l’Assistenza clienti al numero 160. L’offerta è disponibile anche per i già clienti PosteMobile che ne richiedono l’attivazione, contattando l’assistenza clienti al numero 160 e richiedendo il cambio piano, ma stavolta al costo di 19 euro.

Il costo del piano è addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e nei mesi successivi in base alla frequenza di rinnovo scelta: addebito mensile, trimestrale o semestrale, nello stesso giorno coincidente con il giorno di attivazione per avere sempre certezza della data di rinnovo.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 cent/min, 12 cent/SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

Fonte: MVNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!