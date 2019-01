Premiato ricercatore bagherese

Premiato giovane ricercatore bagherese per la ricerca sull’Alzheimer

Pietro Scaduto, biologo bagherese ha ricevuto il premio fisiologia cellulare e biofisica molecolare “Mason Guest Scholar Program Award”.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2019 - 18:39:30 Letto 2007 volte

Pietro Scaduto, biologo bagherese ha ricevuto il premio fisiologia cellulare e biofisica molecolare “Mason Guest Scholar Program Award”. Laureato in Scienze Biologiche presso la Facolta’ degli Studi di Palermo, consegue la specialistica in Scienze Biomolecolari e Cellulari presso l’Universita’ degli Studi di Ferrara. Dopo diverse esperienze professionali all’estero tra cui Malta, Madrid e Salisburgo, il dott. Scaduto parte, destinazione Texas dove comincia, presso l’ University of Texas Medical Branch, la ricerca con particolare riferimento all’Alzheimer. L’esame delle sinapsi appartenenti a soggetti deceduti a causa della malattia e trapiantate in cellule vive di uova di rana per studiarne il punto di vista elettrico ed elettrofisiologico gli è valso il premio per la grande potenzialità della ricerca. La Sicilia e l’Italia devono essere fiere del successo di un connazionale ma è inevitabile domandarsi il perché tutto ciò debba avvenire all’estero e non a casa nostra. Sarebbe forse il caso di incentivare la ricerca? Di premiare le giovani menti a noi appartenenti e di bloccare l’esodo di tanta caparbietà? Resta di certo l’orgoglio. Ma se fosse made in Italy?

