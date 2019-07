malfunzionamenti

Problemi per foto e video su Facebook e Whatsapp

Problemi di funzionamento di Whatsapp e Facebook.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2019 - 21:35:53 Letto 416 volte

Problemi di funzionamento di Whatsapp e Facebook. Gli utenti dalle 15 circa lamentano difficoltà a scaricare sullo smartphone foto e contenuti multimediali (video e audio), sia in chat che nei gruppi.

Intanto su Facebook non vengono caricate le anteprime delle foto all'interno dei post. Anche Instagram non funziona e non vengono caricati nè foto nè video. Su Twitter sono diventati virali gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown.

Tanti infatti i tweet degli utenti in ansia. Ma non mancano anche quelli ironici. Un utente infatti scrive: "Il brutto dei #whatsappdown è che dopo un po' mi dimentico e continuo a mandare audio e foto come se non ci fosse un domani, per poi sentirmi ricordare che non vanno".

Stando alle segnalazioni raccolte dal sito DownDetector, il problema è stato riscontrato in diversi Paesi europei tra cui Italia, Spagna e Paesi Bassi, in alcuni Paesi del Sudamerica come in Brasile. Ancora non è stata accertata la causa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!