Prodotti per una casa intelligente: dove trovarli online

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2020 - 15:29:48 Letto 326 volte

Oggi in commercio sono disponibili vari prodotti che consentono di vivere al meglio la nostra casa. Ci sono servizi che ci consentono di navigare in rete con qualsiasi dispositivo, accessori che garantiscono una maggior sicurezza in ogni ambiente, dispositivi che ci permettono di consumare meno energia o di vivere in ambienti più confortevoli. Tutti questi accessori sono poco costosi e di facile installazione, l’unico problema sta nel conoscere l’offerta oggi disponibile e nel trovare la soluzione migliore. Oggi questo si può fare comodamente online, grazie ad aziende che propongono prodotti innovativi sul proprio sito; un esempio è l’e-commerce di Iren Luce e Gas, con un’ampia gamma di dispositivi adatti a tutte le situazioni familiari.

Spendere meno in bolletta

Tutti sanno che ogni singola società di fornitura di luce e gas offre le proprie tariffe, per quanto riguarda la componente energia. Trovare l’offerta migliore è già un buon passo per spendere meno per le bollette periodiche. Ci sono però dispositivi che consentono di consumare in modo migliore, evitando gli sprechi. L’e-commerce Iren ci propone a tal proposito alcuni accessori, indispensabili per chi desidera vivere al meglio la propria casa, spendendo meno in bolletta. Tra questi accessori uno utilissimo è il termostato intelligente; si tratta di un dispositivo che consente di ottimizzare al massimo la gestione della caldaia; grazie a questo semplice dispositivo i consumi diminuiscono rapidamente, oltre a consentire di ottenere un clima migliore all’interno dell’abitazione. La caldaia diviene smart, tramite il termostato, che può essere comandato anche da remoto, utilizzando lo smartphone e la linea wi-fi di casa. Altrettanto utili sono i kit di lampadine a LED; si tratta di una nuova tecnologia, sempre più diffusa. Queste lampadine consumano fino al 50% in meno rispetto a quelle in uso fino a pochi anni fa, un risparmio reale che non toglie la comodità di accendere le luci come e quando si desidera.

Una casa più sicura

Tra le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni una delle più interessanti, per quanto riguarda la sicurezza in casa, è costituita dai nuovi sistemi di sorveglianza da remoto. Si tratta di telecamere, sensori e altre tipologia di dispositivi di sicurezza, facilmente installabili anche da un privato cittadino. Il tutto senza bisogno di tirare cavi e predisporre collegamenti elettrici. Questi nuovi dispositivi funzionano infatti senza cavi; sono dotati di batterie interne e di collegamento alla rete wi-fi di casa. In questo modo li si può comandare a distanza, senza bisogno di collegarli alla rete elettrica o di utilizzare degli intermediari. I prodotti offerti sull’e-commerce Iren Luce e Gas sono di semplice installazione e consentono in pochi gesti di rendere la casa sicura. Le nuove telecamere, i sensori e i servizi disponibili consentono di controllare tutta la casa in ogni momento, anche mentre si è lontani per lavoro o per una piacevole vacanza. Il costo di questi prodotti è affrontabile da qualsiasi famiglia, cosa che li rende ancora più interessanti. Sono disponibili kit completi, che si possono ampliare a piacimento, aggiungendo dispositivi di sicurezza aggiuntivi.

