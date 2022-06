caricabatterie universale

Raggiunto in Ue l'accordo sul caricabatterie universale: sarà USB-C

Per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Nell'ottica di ridurre i rifiuti elettronici, stop anche alla vendita di caricabatterie nuovi per ogni dispositivo.

Pubblicata il: 07/06/2022

La Ue ha raggiunto l'accordo politico per l'introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Lo annuncia la Commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo.

La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi mobili e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. Nell'ottica di ridurre i rifiuti elettronici, stop anche alla vendita di caricabatterie nuovi per ogni dispositivo: i consumatori avranno la possibilità di usare i loro vecchi cavi.

La nuova misura riguarda soprattutto Apple, che ha dei caricatori differenti per i suoi dispositivi. Verrà, inoltre, introdotta una tecnologia di ricarica rapida armonizzata e la separazione della vendita dei caricatori dalla vendita dei dispositivi.

Il Parlamento e la sua Commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori hanno chiesto nell'ultimo decennio una soluzione comune per i caricatori, invitando continuamente la Commissione ad agire. La proposta legislativa da parte della Commissione europea è stata presentata il 23 settembre 2021, si tratta della revisione della direttiva sulle apparecchiature radio.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione negoziale il 26 gennaio. Ad aprile la Commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo e la protezione dei consumatori ha adottato la sua posizione negoziale.

