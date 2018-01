iPhone

A seguito del rallentamento degli iPhone il gruppo Apple per placare le polemiche consentirą di sostituire la batteria degli smartphone pagando...

A seguito del rallentamento degli iPhone il gruppo Apple per placare le polemiche consentirà di sostituire la batteria degli smartphone pagando solo 29 euro, rispetto agli 89 euro previsti da listino.

A usufruire dell’offerta i possessori di iPhone 6 e versioni successive anche se l'azienda si preserva la possibilità di negare lo sconto nel momento in cui il dispositivo dovesse risultare danneggiato o modificato. Il procedimento per il cambio spiegato dal Corriere della sera prevede che se la batteria non va, è possibile accedere al programma andando direttamente all'Apple Store, avviare una richiesta di sostituzione chiamare il servizio clienti al numero 800.915.904.

"Non abbiamo mai fatto e mai faremo qualcosa che intenzionalmente accorci la vita di un qualsiasi dispositivo Apple o leda l'esperienza dell'utente per portarlo a passare a dispositivi più recenti", ha sostenuto l'azienda, costretta a rispondere alle accuse dei clienti scontenti.

