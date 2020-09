videosorveglianza domestica

Ring Always Home Cam: Amazon presenta il nuovo drone per la videosorveglianza domestica

Il sistema di videosorveglianza domestica consiste in un drone che vola automaticamente in aree predeterminate della casa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2020 - 15:47:40 Letto 393 volte

La nuova frontiera delle videocamere per tenere sott'occhio la casa è un drone. Si chiama Ring Always Home Cam e lo ha svelato Amazon.

Il sistema di videosorveglianza domestica consiste in un drone che vola automaticamente in aree predeterminate della casa, così da offrire più punti di vista con una sola videocamera, e poi fa rientro alla base e si ricarica. Il dispositivo, che ha richiesto due anni di sviluppo, registra solo quando è in volo, e si sposta nelle zone della casa preimpostate dall'utente. Costerà circa 250 dollari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!