smartphone pieghevole

Samsung, a novembre lo smartphone pieghevole

La Samsung sta per lanciare il primo smartphone con schermo pieghevole

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2018 - 15:06:07 Letto 375 volte

La Samsung sta per lanciare in occasione della Samsung Developer Conference che si terrà il prossimo novembre a San Francisco, il Samsung Galaxy X, ossia il primo smartphone con schermo pieghevole che potrà piegarsi solo in avanti e al massimo a 90 gradi, si piega come un foglio di carta senza però avere delle cornici o delle giunture visibili interne allo schermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!