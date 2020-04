garanzia Samsung

Samsung estende la propria garanzia gratis

Prolungamento della garanzia per i dispositivi in scadenza entro il 15 giugno e servizio di assistenza migliorato.

22/04/2020

Per riuscire a far fronte all’emergenza sanitaria che ha colpito sia il personale che gli utenti, Samsung è stata costretta a riorganizzare i servizi di pre e post vendita in una fase in cui l’esigenza di dispositivi mobili di comunicazione e di intrattenimento è particolarmente sentita. l'estensione della garanzia su tutti i prodotti in scadenza. Inoltre l’azienda asiatica ha comunicato ufficialmente che la garanzia sarà estesa fino al 15 luglio 2020 per tutti i prodotti Samsung con data di garanzia o prova d'acquisto in scadenza tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020.

A causa della profonda crisi, anche economica, legata all’inattesa emergenza sanitaria da nuovo coronavirus non sono poche le aziende che hanno deciso di venire incontro alla cittadinanza. Le iniziative sono state e continueranno certamente ad essere di varia natura, come lo sconto sull’abbonamento offerto da Sky ma, in questo caso, può essere richiesto solo da chi è già un loro cliente.

Come ribadisce l’esperto dei cellulari Samsung Marco Lombardi, che si occupa delle pubblicazioni sull’argomento per conto del sito Internet Reviewbox.it, il Servizio Clienti di Samsung Italia è sempre operativo contattando il numero gratuito 800.SAMSUNG (800.7267864) attivo 7 giorni su 7, oltre che attraverso i canali digitali (e-mail e chat dal vivo con i loro consulenti sul sito) dalle ore 9 alle ore 19 per rispondere ad ogni quesito su tutti i prodotti a marchio dell’azienda coreana. Per quel che concerne smartphone e tablet, inoltre, alla clientela viene offerto il servizio di ritiro e riconsegna gratuito a domicilio, che può essere attivato contattando il Servizio Clienti, proprio per agevolare il possessore del device ma anche per ridurre il più possibile il contatto umano con il personale.

Ma la riorganizzazione dei servizi di supporto tecnico va oltre - prosegue Marco Lombardi - con il Samsung Remote Service, che consiste nel servizio di consulenza gratuito per smart TV e smartphone da remoto: vale a dire che l’operatore competente sarà in grado di prendere il controllo dell’apparecchio tramite la connessione ad Internet, per poter accertarsi del funzionamento e di indagare sul problema. Per le riparazioni fuori garanzia degli smartphone Galaxy (uno degli eventi più frequenti è il guasto della matrice attiva dello schermo a seguito di un urto accidentale, che impedisce la visualizzazione corretta fino al totale oscuramento di esso) è stato potenziato il servizio Samsung Smart Repair, che offre il ritiro e la riconsegna del bene riparato direttamente al proprio domicilio.

Vito Fortunato, Head of Service Division di Samsung Italia, in un suo comunicato ha così commentato ''I rapporti che abbiamo costruito con i nostri clienti negli ultimi 50 anni sono di fondamentale importanza. Ecco perché in questo momento difficile ci stiamo impegnando più che mai nell'offrire servizi che permettano loro di semplificare la propria vita, lavorare, gestire la casa e rimanere connessi con i propri cari, anche a distanza".

