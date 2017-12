viaggi nel tempo

Secondo l'astrofisico Ethan Siegel presto sarà possibile viaggiare nel tempo.

18/11/2017

Secondo l’astrofisico Ethan Siegel presto sarà possibile viaggiare nel tempo. La fisica teorica sostiene che ci sarebbero alcune condizioni che consentirebbero la costruzione di wormhole in grado di far spostare le persone da un'epoca all'altra. Gli scienziati sono tutt'ora al lavoro e stanno cercando di capire come rendere possibili questi viaggi nel tempo. Costruire un sistema abbastanza grande, in grado di far tornare indietro nel tempo le persone, non sarebbe però facile.

L'astrofisico Ethan Siegel, professore al Lewis &Clark College e autore del blog "Starts with a Bang," afferma che: “Nulla, nelle leggi della fisica teorica, vieta la possibilità di poter viaggiare nel tempo. Ciò sarebbe possibile soltanto attraverso particelle negative di massa/energia a lungo teorizzate, presenti nell'universo, ma mai trovate. Se questa massa negativa/energia esiste, creare un buco nero e la controparte di energia negativa, e collegarle tra loro, dovrebbe permettere la creazione di un tunnel spaziale attraversabile. Se questi oggetti collegati tra loro, a prescindere dalla distanza che li separa, avessero abbastanza massa/energia - positiva o negativa - questa connessione rimarrebbe".

Il wormhole potrebbe essere costruito in modo da consentire ad un'estremità di rimanere quasi immobile, mentre all'altra di muoversi quasi alla velocità della luce. Entrare in questo tunnel consentirebbe il ritorno indietro nel tempo. "Immaginando uno scenario in cui la destinazione si trova a 40 anni luce di distanza- ha poi aggiunto Siegel - trascorso un anno, l'estremità del wormhole in rapido movimento risulterà invecchiata di 40 anni mentre, dall'altra parte, sarà passato soltanto un anno”.

“Se 40 anni fa qualcuno avesse creato wormhole aggrovigliati e li avesse fatti viaggiare, oggi sarebbe stato possibile entrare in uno di loro e tornare indietro nel tempo alla sorgente dell'altro... nel 1978. Il problema è che non ci si sarebbe potuti trovare in quel posto nel 1978; sarebbe stato necessario o stare nell'altra estremità del tunnel spaziale, o viaggiare nello spazio per poterlo raggiungere".

