Semafori allerta allagamenti

Semafori di allerta allagamenti per Palermo. La proposta dell'ingegnere Volo

Controllando lo stato delle acque sono in grado di fornire allarmi e segnalazioni in caso di presenza di anomalie e di eccessiva acqua sul piano stradale del sottopasso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2020 - 09:37:27 Letto 569 volte

«Semafori di allerta allagamenti, si chiamano così…. sono sistemi molto economici in grado di mettere in sicurezza i sottopassi nei casi di abbondanti precipitazioni piovose. Controllando lo stato delle acque sono in grado di fornire allarmi e segnalazioni in caso di presenza di anomalie e di eccessiva acqua sul piano stradale del sottopasso». Li propone l’ingegnere Salvo Volo dalla sua pagina facebook dopo la tragedia che ha visto la morte di due persone a Palermo per un forte temporale.

«Gli allarmi vengono attivati da sensori di livello, appositamente inseriti nelle vasche di raccolta delle acque reflue (non ho mai capito se esistono a Palermo…) e da alcuni sensori di presenza acqua sulla sede stradale in grado di attivare segnalazioni visive di arresto per i veicoli (lanterne semaforiche a luce rossa) opportunamente posizionate prima della discesa del sottopasso».

Fonte: Ingegnere Salvo Volo

