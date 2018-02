sicurezza online

Sicurezza online: i consigli per proteggersi dagli attacchi hacker

Qualche consiglio per navigare online in sicurezza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2018 - 13:12:36 Letto 350 volte

Internet ci ha dato accesso ad un mare di possibilità, possiamo gestire online moltissime cose, istruirci, fare shopping dall’altro lato del mondo con pochi click, prenotare vacanze ed anche gestire i nostri soldi tramite computer e smartphone. Quando condividiamo i nostri dati sensibili però, internet può rivelarsi un’arma a doppio taglio, o meglio la nostra leggerezza può esserlo, perché gli strumenti per proteggerci ci sono già, basta solo prestare attenzione. La sicurezza online abbraccia varie tematiche, tutte molto importanti, e che vanno dai sistemi per proteggere bambini e ragazzini dai contenuti non adatti a loro, alla gestione corretta delle password e degli account, fino ad arrivare alla scelta dei siti web in cui si fanno acquisti o si usufruisce di servizi.

Proprio in questi giorni negli Stati Uniti gli ex impiegati di Google e Facebook hanno fondato il movimento Center for Humane Technology per mettere in guardia dalla dipendenza dai social network e in generale dal web. Questo progetto ha riscosso un enorme successo, a dimostrazione del fatto che la privacy e la sicurezza sono preoccupazioni reali che riguardano tutti noi. Sono stati raccolti 7 milioni di dollari che verranno utilizzati per delle campagne di sensibilizzazione per istruire studenti, genitori e insegnanti sui pericoli della tecnologia.

Le possibilità che ci offre internet sono incredibili e infinite, sta a noi scegliere dove e soprattutto fare in modo che i nostri dati sensibili siano al sicuro. La corretta gestione delle password è di fondamentale importanza, Google consiglia di usare sempre delle password diverse e di aggiornarle periodicamente, di evitare date di nascita, numero di telefono e altri dati facilmente reperibili e di optare per sequenze lunghe, che sono più difficili da hackerare. La gestione delle password è la prima linea di difesa contro i crimini informatici, spesso si tende ad usare le stesse un po’ per tutto, ma è come se per portone e cancello di casa, automobile e ufficio si usassero sempre le stesse chiavi. Un altro consiglio è di utilizzare sempre l’autenticazione a due fattori che permette di avere una doppia protezione nel caso in cui qualcuno voglia impossessarsi del vostro account di posta, ma anche di Facebook o Instagram. Per quanto riguarda i bambini è consigliabile applicare un SafeSearch che elimina in automatico i contenuti e le immagini inappropriate dalle ricerche di Google.

Un ulteriore pericolo è dato dalla sicurezza dei siti, è sempre meglio acquistare e navigare in quelli sicuri, si riconoscono perché nella barra del browser, a sinistra, è riportata la dicitura “Sicuro ” con un lucchetto verde, ciò sta ad indicare che il sito risponde al protocollo di sicurezza SSL e presenta una connessione crittografata. Fra i portali maggiormente soggetti al rischio di contraffazione e, quindi, più controllati ci sono i casino online. Pertanto, è importante che l’utente sappia come riconoscere un casino online legale e che abbia quindi la concessione AAMS. Tale certificazione viene rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e garantisce sicurezza, professionalità e legalità nonché il rispetto di numerose norme a sostegno del consumatore. Fra queste norme c’è, ad esempio, la presenza di pagine che spiegano come giocare responsabilmente ed i rischi dell’azzardo.

La sicurezza online è un argomento serio e delicato, ma sta a noi informarci e proteggerci sfruttando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione gratuitamente, basta combattere la nostra pigrizia e seguire le indicazioni sopra elencate.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!