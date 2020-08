shopping ecosostenibile

SIXTHCONTINENT: praticità, prodotti bio e sostenibilità ambientale

Scegliere di acquistare online non significa rinunciare a un'economia ecosostenibile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/08/2020 - 11:29:17 Letto 476 volte

Acquistare online sugli e-commerce è una scelta che in molti fanno. Questo perché è indubbiamente pratico e veloce e permette di scegliere ciò di cui si ha bisogno comodamente da casa. Molti utenti ne apprezzano soprattutto la possibilità di acquistare, provare e, se non si è soddisfatti, di effettuare il reso. Inoltre, si può avere accesso a qualunque prodotto presente sia sul territorio nazionale che su quello internazionale, senza dover rinunciare alla comodità e senza dover correre alla ricerca in città anche diverse dalla propria. Scegliere di acquistare online non significa rinunciare a un’economia ecosostenibile. Infatti, nel nostro piccolo, possiamo scegliere di utilizzare dei prodotti bio presenti sulla maggior parte delle piattaforme e-commerce e dare un piccolo, ma significativo, contributo a una giusta causa. Tantissimi sono gli utenti che scelgono le linee eco-bio, apprezzandone la presenza online e la possibilità di riceverli comodamente a casa, soprattutto se si abita in realtà in cui non sono ancora presenti negozi che trattano il bio su più livelli.

SixthContinent: la sostenibilità ambientale passa per gli e-commerce

Parlare di sostenibilità ambientale non è più una novità: molte sono le iniziative che vogliono sensibilizzare e invitare a una partecipazione attiva per la salvaguardia del nostro pianeta. In ogni città, in ogni parte del mondo, il green non è più visto né come una moda né come un qualcosa da relegare all’ultimo posto: diviene la priorità perché è in gioco la nostra salute e il nostro futuro. Anche gli e-commerce si sono lanciati nella sfida green: linee bio certificate, imballaggi diversi, dematerializzazione di molti documenti, iniziative attive in favore dell’eco-sostenibilità.

Tra gli e-commerce che hanno abbracciato la sfida del green c’è SixthContinent che non solo si interessa al tema dell’ecosostenibilità, ma presenta anche diversi brand con linee bio. Inoltre, lo stesso e-commerce ha lanciato, sul finire dello scorso anno, un’iniziativa green in collaborazione con Treedom. E’, infatti, possibile acquistare sullo store online delle Card Treedom che permetteranno agli utenti piantare degli alberi in tutto il mondo e seguirne i progressi. Attualmente la Foresta-Famiglia di SixthContinent è popolata da 2500 alberi, ma i numeri non possono che aumentare vista la beltà del progetto!

SixthContent: com’è e come si usa questo e-commerce?

SixthContinent è utilizzato in Italia da diversi anni e sta rivoluzionando il mondo dello shopping online, sempre più apprezzato lungo tutto lo Stivale. Gli e-commerce, infatti, stanno rivoluzionando il modo di fare acquisti, soprattutto per la possibilità di ordinare in qualsiasi momento e di trovare la qualunque. In particolar modo SixthContinent permette uno shopping online veloce e semplice grazie a una piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo. La spendibilità di SixthContinent è da ritrovare anche e soprattutto nella possibilità di unire shopping tradizionale e shopping online: infatti, mettendo da parte i prezzi vantaggiosi, è possibile acquistare Shopping Card digitali utilizzabili sia nei negozi online che in quelli fisici. Tra i molti dei brand presenti è possibile individuarne alcuni che trattano linee bio che rispondono sia ai bisogni della casa sia alla cura della della persona. Perché non unire amore per la sostenibilità e prodotti ottimi a prezzi vantaggiosi?

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!