Software fattura elettronica: è obbligatorio averne uno?

L’obbligo di fatturazione elettronica in Italia è in vigore dal 1° gennaio 2019, data in cui tutti coloro che scambiano beni e/o servizi sul territorio nazionale e che rispondono a particolari requisiti, hanno dovuto munirsi di un software capace di creare delle fatture elettroniche, inviarle e riceverle.

Ecco quindi che questa grande modifica al mondo fiscale italiano ha creato numerosi allarmismi, non solo obbligando all’uso di sofisticati software per fatture elettroniche, ma ponendo anche tanti dubbi che vedremo di chiarire insieme.

Fattura elettronica: perché farla e quali sono i vantaggi?

I software per fattura elettronica permettono di creare, inviare e ricevere fatture ed hanno anche la grande funzione di archiviare tutti i vari documenti, apportando dei vantaggi non di poco conto.

Se vi state domando quali, ve li illustriamo subito!

I software che generano fatture elettroniche, numerano e mettono una data ad ogni fattura in maniera automatica e non modificabile. Questo consente di consultare le varie fatture elettroniche anche a distanza di tanti anni avendo la certezza di non incorrere in modifiche, nel danneggiamento dei documenti o nel loro smarrimento. Per legge le fatture elettroniche devono essere conservate per un minimo di 10 anni.

Altro enorme vantaggio della fattura elettronica è la presenza di doppia ricevuta dopo il suo invio. Una volta inviata, il software di fattura elettronica ci consentirà di ricevere e visionare due tipologie di ricevute, una che ne attesta la consegna ed una che ne conferma l’accettazione.

Ma non solo, la fatturazione elettronica consente anche di economizzare su tantissime cose, come: toner, risme di carta, stampanti, spedizioni postali e faldoni.

Verrà guadagnato inoltre tanto spazio, in quanto l’archiviazione sarà esclusivamente virtuale.

SDI, XML e CUU: cosa sono queste sigle?

Tra i dubbi più frequenti che la fatturazione elettronica ha scatenato, troviamo l’interpretazione delle sigle SDI, XML e CUU. Chiariamole subito!

Per SDI si intende un sistema di scambio o per meglio dire d’interscambio, utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere fatture elettroniche. Risulta essere in sostanza, un canale telematico.

Per CUU invece si intende un codice identificativo alfanumerico (quindi creato sia da numeri che da lettere) avente il fine ultimo di identificare un ente della Pubblica Amministrazione che deve ricevere una fattura elettronica.

Infine, troviamo la sigla XML, che simboleggia uno specifico formato di file, ovvero quello delle fatture elettroniche. Per leggere questa tipologia di formato è necessario convertirla attraverso software capaci di renderla decifrabile.

Come scegliere il software fattura elettronica

Ecco quindi che abbiamo appena parlato di un argomento tanto complesso quanto enormemente utile dal punto di vista fiscale.

In ogni caso il consiglio è sempre quello di utilizzare software di fatturazione elettronica professionali, capaci di fornire la giusta assistenza, in quanto specialmente chi è inesperto, potrebbe avere considerevoli difficoltà nel generare e inviare delle fatture elettroniche per la prima volta.

L’assistenza è anche il punto di riferimento dei più esperti, in quanto è essenziale per risolvere qualsiasi complicazione circa mancata ricezione delle ricevute, ricerca di documenti nell’archivio storico, difficoltà nel comprendere alcune disposizioni fiscali e molto altro ancora.

