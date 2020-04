asteroide

Stasera un grosso asteroide sfiorerà la terra

Un grosso asteroide, grande come il Monte Bianco, sfiorerà la TERRA proprio stasera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2020 - 10:51:36 Letto 509 volte

Il momento è arrivato. Un grosso asteroide, grande come il Monte Bianco, sfiorerà la TERRA proprio stasera. Il sasso spaziale si chiama 1998 OR2 e ha un diametro compreso tra 2 e 4 km. Cerchiamo di saperne di più su questo evento.

Esistono tantissimi asteroidi in grado di colpire o sfiorare teoricamente il nostro Pianeta nel loro futuro e con diametri persino superiori al 1998 OR2. Asteroidi di queste dimensioni, se dovessero impattare sulla Terra, sono in grado di causare effetti su scala globale, tali da essere avvertiti in qualsiasi parte del mondo. Nonostante possa sembrare difficile che corpi celesti così piccoli siano tanto pericolosi, per comprenderlo basterebbe pensare che l’energia in gioco è devastante e dipende essenzialmente dalla velocità d’impatto.

Per nostra fortuna, la NASA ha riferito che il corpo celeste in questione passerà ben distante dal nostro Pianeta, a una distanza che è pari a 16 volte di quella che c'è tra la Terra e la Luna (circa 6,3 milioni di chilometri).

Stasera quindi il nostro piccolo-grande sasso spaziale lo si potrà osservare con un piccolo telescopio nella costellazione dell'Hydra, per cui molto basso sull'orizzonte. L'appuntamento per gli amanti delle meraviglie dell'Universo inizierà alle 21 per concludersi alle prime ore di giovedì 30 aprile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!