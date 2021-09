Telegram

Telegram oscura chat no vax e no Green pass: ''Violati termini di servizio''

I canali ''Basta dittatura'' e ''Basta dittatura chat'' sono stati chiusi da Telegram per ''violazione dei termini di servizio''.

28/09/2021

I canali ‘Basta dittatura’ e ‘Basta dittatura chat’ sono stati chiusi da Telegram per ‘violazione dei termini di servizio’. Utilizzati per propagandare posizioni no vax e no Green pass, da oggi non sono più visibili.

Sulle due pagine compare ora la scritta ‘questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram’.

