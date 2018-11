Tim bug

Tim, disagi nelle ultime ore: un bug azzera il credito residuo

Disagi per i clienti Tim che nelle ultime ore si sono ritrovati il credito residuo totalmente azzerato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/11/2018 - 21:42:11 Letto 627 volte

Disagi per i clienti Tim che nelle ultime ore si sono ritrovati il credito residuo totalmente azzerato. Alcuni addirittura hanno constatato di essere in rosso di diverse centinaia di euro. Un virus o un link pericoloso aperto per sbaglio? Niente di tutto ciò.

Sembra che ad aver causato questo problema sia stato un bug dell'azienda telefonica. Intasati i centri di assistenza e file ai centri Tim, dove i clienti hanno chiesto spiegazioni. Sembra che i clienti riceveranno un rimborso nelle prossime ore, quando tutto tornerà alla normalità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!