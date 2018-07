disservizi

Tre Italia è KO: cosa sta succedendo all'operatore mobile

Difficoltà e disservizi in tutto il territorio nazionale. La compagnia conferma

10/07/2018

Disagi e disservizi in queste ore per i clienti di Tre Italia, l'operatore mobile che recentemente ha unito le forze con Wind ma non sembra aver risolto le proprie annose criticità sul territorio siciliano e nazionale.

Dalle prime ore di questa mattina segnalate interruzioni del traffico dati in moltissime città italiane, effettivamente confermati dalla compagnia con un breve ma chiaro tweet. Oltre ai disservizi nell'uso del traffico dati, alcuni utenti segnalano difficoltà nel contattare il 133, numero del servizio assistenza clienti.

In Sicilia, le aree maggiormente interessate dai problemi di Tre Italia sono la zona di Palermo e l'area sud est dell'Isola.

